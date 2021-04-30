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Пульсоксиметр в годиннику: чи є необхідність?

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КИЇВ. 30 квітня. УНН. В кінці 2020-го року компанія Apple впровадила пульсоксиметр в наручний годинник Watch 6. Вони стали не єдиними, хто вмонтував нову функцію в повсякденну електроніку. Але при цьому саме вони стали активно використовувати в своїх винаходах.

Спочатку розберемося з необхідністю використовувати пристрій в принципі. Його завдання полягає в вимірі SpO2 — насичення крові киснем. Рівень від 95 до 99% зазвичай вважається нормою. При зниженні цього параметра можна бити тривогу. До того ж пульсоксиметр став особливо популярний під час пандемії.

Користь і шкода: в яких ситуаціях використовувати?

Експерти Apple, які проводили дослідження, стверджують, що їх пристрій з вбудованим виміром SpO2 може мати похибку в кілька відсотків. Але при цьому з точки зору медицини відхилення в 3-5% може вважатися досить небезпечним. А занепад на 10% вже критичний.

Сьогодні через пандемію коронавірусу багато користувачів годинників будуть заради інтересу вимірювати рівень кисню в крові. Тому постійне вимірювання такого показника може стати причиною помилок і зайвих переживань. Причому такий датчик не має сертифікату і не використовується в медицині.

Так ви можете використовувати пульсоксиметр в електроніці для загального відстеження показників для тих, хто має проблеми з легенями, або активно займається спортом. А якщо вам необхідно відстежувати SpO2 під час хвороби, то варто звернутися до більш серйозних моделей.

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