Пульсоксиметр в часах: есть ли необходимость?
Киев • УНН
КИЕВ. 30 апреля. УНН. В конце 2020-го года компания Apple внедрила пульсоксиметр в наручные часы Watch 6. Они стали не единственными, кто встроил новую функцию в повседневную электронику. Но при этом именно они стали активно использовать в своих изобретениях.
Сначала разберемся с необходимостью использовать устройство в принципе. Его задача состоит в измерении SpO2 — насыщения крови кислородом. Уровень от 95 до 99% обычно считается нормой. При снижении этого параметра можно бить тревогу. К тому же пульсоксиметр стал особенно популярен во время пандемии.
Польза и вред: в каких ситуациях использовать?
Эксперты Apple, которые проводили исследования, утверждают, что их устройство со встроенным измерением SpO2 может иметь погрешность в несколько процентов. Но при этом с точки зрения медицины отклонения в 3-5% может считаться достаточно опасным. А упадок на 10% уже критический.
Сегодня из пандемии коронавируса многие пользователи часов будут ради интереса измерять уровень кислорода в крови. Поэтому постоянное измерение такого показателя может стать причиной заблуждений и лишних переживаний. Причем такой датчик не имеет сертификата и не используется в медицине.
Так вы можете использовать пульсоксиметр в электронике для общего отслеживания показателей для тех, кто имеет проблемы с легкими, или активно занимается спортом. А если вам необходимо отслеживать SpO2 во время болезни, то стоит прибегнуть к более серьезным моделям.