Пухнасті товстуни: поради ветеринара, як боротися з ожирінням хатніх улюбленців

Як виявити у тварини ожиріння

“Є бальна шкала оцінки з ожиріння. Потрібно порівнювати тварину з бальною шкалою, її досить легко знайти в Інтернеті. Там фотографія собаки зверху і збоку. І оцінка в балах, скільки в тварини є підшкірного жиру. Вона дає можливість відрізнити ожиріння від зайвої ваги. Тому що, якщо від норми є відхилення в 10% — то це зайва вага, це ще не ожиріння”, — сказав Євген Шевченко.

Також лікар додав, що ожиріння вважається хворобою, а не станом організму. Її потрібно правильно лікувати.

“Ще є простий метод виявлення ожиріння — потрібно промацувати ребра у тварини. Останні дві пари ребер мають спокійно промацуватись. Якщо ж ні — то у тварини є ожиріння”, — розповів Євген Шевченко про ще один спосіб виявлення ожиріння.

Чим ожиріння небезпечне для тварини

“Зайва вага небезпечна тим, що жир відкладається, в першу чергу, в таких місцях як серце, печінка, нирки, і матка у сук. І, звісно, зайвий жир заважає нормально функціонувати органам”, — пояснив Євген Шевченко.

Ветеринар зазначив, що зараз вважається, що жирова тканина є найбільшим органом. Він виділяє запальні медіатори, речовини, котрі продукують хронічне запалення в організмі.

“Це призводить до швидшого зношування суглобів у тварини, до утворення цукрового діабету, жирового переродження печінки і порушення її функцій”, — додав Шевченко.

Чому у тварини виникає ожиріння

“Ожиріння виникає в 99,9% від того, що тварина харчується надмірно і мало рухається. Особливо це стосується котів, і собак теж. Це м’ясоїдні тварини. Це хижаки, а хижаки полюють. Полювання призводить до того, що тварина в пошуках їжі постійно має бігати і шукати їжу. Їсть не три-чотири рази на день, а раз на день те, що вполювала. Тим самим підтримуючи нормальну вагу тіла. Зараз стало навпаки: одомашнені тварини почали отримувати надлишок великої кількості енергії, яку вони просто не витрачають. І через те виникає ожиріння”, — розповів Євген Шевченко.

Також ветеринар додав, що ще 0,1% — це гормональне ожиріння. Більшість проблем — іде від перегодовування.

Як попередити ожиріння

“У будь-якому кормі є норма, якщо ми беремо сухий корм. Якщо ви бачите, що тварина не з’їдає ту норму — значить вона переїла. Якщо вона з’їла все, і більше не просить — значить, з’їла трошки над норми. А якщо вона просить ще — значить з’їла норму. І орієнтуватись треба на те, щоб тварина не втрачала вагу”, — сказав ветеринар.

Євген Шевченко підсумував, що у здорової тварини мають промацуватись ребра, вона має бути підтягнута і з’їдати свою норму їжі. При цьому, вага тварини має залишатися сталою.

Як повернути в форму тварину з надлишковою вагою

“Є корми з мінімальною кількістю енергії і з максимальним насиченням. Вони створюють обмін речовин, але не дають багато енергії. Тварина, яка живе в мене майже рік в клініці, прийшла зимою вагою 55 кілограмів. А зараз вона важить 41. Я просто почав їй давати певну кількість їжі. І все. Зранку і ввечері. І ніхто її не підгодовував. Тварина за 3-4 місяці привела себе в ідеальну форму. І зараз це такий активний старенький песик, який бігає і виляє хвостиком”, — розповів Євген Шевченко.

Також лікар зазначив, що якщо тварина їсть не сухий корм, а домашню їжу — то потрібно давати тварині норму їжі.

“Є закон енергії в організмі. Якщо надходить більше, ніж витрачається — значить, надлишок відкладається в жирову тканину. Якщо навпаки, менше — цей надлишок компенсується жировою тканиною. Якщо надходить нормальна кількість енергії — то тварина не витрачає норму і вага залишається стабільною”, — зазначив Євген Шевченко.

Поради зі схуднення для пухнастиків

“Худнути тварині швидко не можна. Знаєте, „з понеділка моя собака худне“. І за місяць втратила 15 кілограмів. Так не можна ні в якому разі. Є норма схуднення. Це максимум від 4 до 10% на місяць. Це дуже важливо, тому що у тварини може виникнути жирове переродження печінки”, — наголосив Шевченко.

Лікар пояснив, що всі жири, які почнуть різко потрапляти в кров — просто заповнять печінку, через що виникне ліпідоз печінки, тобто жирове переродження, як у гусок фуагра.

“Тому худнути поступово потрібно. Активність збільшувати поступово. Наприклад, якщо у тварини було 30% зайвої ваги, наприклад, лабрадор, який має важити 40 кілограмів, важить 55 кілограмів, і якщо ми будемо рахувати 10% в місяць — майже за 6-7 місяців повернеться в форму. Трошки води зайвої піде з тварини, кілограми 2-3. І отак, поступово, має худнути тварина”, — порадив Євген Шевченко.

Котяча дієта

“З котами взагалі треба бути дуже обережними. Котам краще худнути шляхом поступової заміни корму і збільшенням активності, але ні в якому разі не голоду. Якщо собака може голодувати 3-4 дні і з нею нічого не буде, то кішка не має бути голодною понад добу. Це максимум. Якщо кішка відмовилась від їжі понад добу — треба розбиратися в причинах, що сталося”, — зазначив лікар.

Також він додав, що якщо потрібно, щоб тварина худла, то потрібні корми, які будуть призводити до втрати енергії. Таким чином, тварина буде з’їдати ту саму порцію, але худнути, через малу кількість енергії в ній.

“Це у котів така особливість, бо вони дуже стресові тварини, і навіть зміна кольору лотка може призвести до стресу”, — підсумував Євген Шевченко.

Нагадаємо, у США у притулку тримають в “одиночній камері” кота, який випускав на волю інших.