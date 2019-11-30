Пушистые толстяки: советы ветеринара, как бороться с ожирением домашних любимцев

Как выявить у животного ожирение

"Есть балльная шкала оценки по ожирению. Нужно сравнивать животное с балльной шкалой, ее достаточно легко найти в Интернете. Там фотография собаки сверху и сбоку. И оценка в баллах, сколько у животного есть подкожного жира. Она дает возможность отличить ожирение от лишнего веса. Потому что, если у нормы есть отклонения в 10% - это лишний вес, это еще не ожирение", - сказал Евгений Шевченко.

Также врач добавил, что ожирение считается болезнью, а не состоянием организма. Ее нужно правильно лечить.

"Еще есть простой метод выявления ожирения - нужно прощупывать ребра у животного. Последние две пары ребер должны спокойно прощупываться. Если же нет - то у животного ожирение", - рассказал Евгений Шевченко о еще одном способе выявления ожирения.

Чем ожирение опасно для животного

"Лишний вес опасен тем, что жир откладывается, в первую очередь, в таких местах как сердце, печень, почки, и матка у сук. И, конечно, лишний жир мешает нормально функционировать органам", - пояснил Евгений Шевченко.

Ветеринар отметил, что сейчас считается, что жировая ткань является самым большим органом. Он выделяет воспалительные медиаторы, вещества, которые продуцируют хроническое воспаление в организме.

"Это приводит к более быстрому износу суставов у животного, к образованию сахарного диабета, жирового перерождения печени и нарушению ее функций", - добавил Шевченко.

Почему у животного возникает ожирение

"Ожирение возникает в 99,9% из-за того, что животное питается чрезмерно и мало двигается. Особенно это касается кошек, и собак тоже. Это плотоядные животные. Это хищники, а хищники охотятся. Охота приводит к тому, что животное в поисках пищи постоянно должно бегать и искать пищу. Ест не три-четыре раза в день, а раз в день, что добыло. Тем самым поддерживая нормальный вес тела. Сейчас стало наоборот: одомашненные животные стали получать избыток большого количества энергии, которую они просто не тратят. И поэтому возникает ожирение", - рассказал Евгений Шевченко.

Также ветеринар добавил, что еще 0,1% - это гормональное ожирение. Большинство проблем - от перекорма.

Как предотвратить ожирение

"В любом корме есть норма, если мы берем сухой корм. Если вы видите, что животное не съедает ту норму - значит оно переело. Если оно съело все, и не просит - значит, съело немного больше нормы. А если оно просит еще - значит съело норму. И ориентироваться надо на то, чтобы животное не теряло вес", - сказал ветеринар.

Евгений Шевченко подытожил, что у здорового животного должны прощупываться ребра, оно должна быть подтянутым и съедать свою норму пищи. При этом, вес животного должен оставаться неизменным.

Как вернуть в форму животное с избыточным весом

"Есть корма с минимальным количеством энергии и с максимальным насыщением. Они создают обмен веществ, но не дают много энергии. Животное, которое живет у меня почти год в клинике, пришло зимой весом 55 килограммов. А сейчас оно весит 41. Я просто начал ему давать определенное количество пищи. И все. Утром и вечером. И никто его не подкармливал. Животное за 3-4 месяца привело себя в идеальную форму. И сейчас это такой активный старенький песик, который бегает и виляет хвостиком", - рассказал Евгений Шевченко.

Также врач отметил, что если животное ест не сухой корм, а домашнюю еду - то нужно давать животному норму пищи.

"Есть закон энергии в организме. Если поступает больше, чем расходуется - значит, избыток откладывается в жировую ткань. Если наоборот, меньше - этот избыток компенсируется жировой тканью. Если поступает нормальное количество энергии - это животное не тратит норму и вес остается стабильным", - отметил Евгений Шевченко.

Советы по похудению для пушистиков

"Худеть животному быстро нельзя. Знаете, "с понедельника моя собака худеет". И за месяц потеряла 15 килограммов. Так нельзя ни в коем случае. Есть норма похудения. Это максимум от 4 до 10% в месяц. Это очень важно, потому что у животного может возникнуть жировое перерождение печени", - отметил Шевченко.

Врач объяснил, что все жиры, которые начнут резко попадать в кровь - просто заполнят печень, из-за чего возникнет липидоз печени, то есть жировое перерождение, как в гусей фуагра.

"Поэтому худеть постепенно нужно. Активность увеличивать постепенно. Например, если у животного было 30% лишнего веса, например, лабрадор, который должен весить 40 килограммов, весит 55 килограммов, и если мы будем считать 10% в месяц - почти за 6-7 месяцев вернется в форму. Немного воды лишней уйдет из животного, килограмма 2-3. И так, постепенно, должно худеть животное", - посоветовал Евгений Шевченко.

Кошачья диета

"С котами вообще надо быть очень осторожными. Котам лучше худеть путем постепенной замены корма и увеличением активности, но ни в коем случае не голода. Если собака может голодать 3-4 дня и с ней ничего не будет, то кошка не должна быть голодной более суток. Это максимум. Если кошка отказалась от еды более чем на сутки - надо разбираться в причинах случившегося", - отметил врач.

Также он добавил, что если нужно, чтобы животное худело, то нужны корма, которые будут приводить к потере энергии. Таким образом, животное будет съедать ту же порцию, но худеть, из-за малого количества энергии в ней.

"Это у котов такая особенность, потому что они очень стрессовые животные, даже изменение цвета лотка может привести к стрессу", - подытожил Евгений Шевченко.

Напомним, в США в приюте держат в "одиночной камере" кота, который выпускал на волю других.