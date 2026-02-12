$43.030.06
Генштаб підтвердив ураження арсеналу ГРАУ ракетами "Фламінго" і підприємства ОПК рф
09:16 • 12680 перегляди
Українець Гераскевич назвав "ціною гідності" дискваліфікацію МОК на Олімпіаді-2026Photo
08:30 • 47816 перегляди
Олімпіада-2026: МОК офіційно повідомив про дискваліфікацію Гераскевича
Ексклюзив
11 лютого, 19:42 • 36184 перегляди
Списання тисяч гривень чайових: у Glovo заявили про технічний збій, гроші обіцяють повернути
11 лютого, 17:25 • 48731 перегляди
Гераскевич заявив, що виступить на Олімпіаді-2026 тільки у "шоломі пам’яті" попри загрозу дискваліфікації
11 лютого, 17:07 • 38913 перегляди
Glovo автоматично списує тисячі на “чайові” за доставку і не повертає кошти - українці обуреніPhoto
11 лютого, 16:28 • 32311 перегляди
Родина військового Назара Далецького не має повертати виплати державі - Міноборони
11 лютого, 14:43 • 27966 перегляди
Зеленський назвав території питанням наступних переговорів із США, очікує зустріч у "вівторок або середу"
11 лютого, 13:50 • 52370 перегляди
У ПФУ пояснили, як маломобільним людям швидко поновити пенсію після призупинення виплат
11 лютого, 11:56 • 20358 перегляди
Європарламент схвалив кредит для України на €90 млрд
ПС ЗСУ попереджають про імовірний ворожий запуск балістичної ракети середньої дальності

Київ • УНН

 • 180 перегляди

Повітряні сили ЗСУ повідомили про загрозу застосування балістичного озброєння по всій Україні. Імовірно здійснено пуск балістичної ракети середньої дальності.

ПС ЗСУ попереджають про імовірний ворожий запуск балістичної ракети середньої дальності

Повітряні сили ЗСУ повідомили про імовірний ворожий пуск БР середньої дальності після попередження про загрозу застосування балістичного озброєння по всій території України, пише УНН.

Спочатку ПС ЗСУ повідомили про Загроза застосування балістичного озброєння по всій території України.

Імовірно здійснено пуск БР середньої дальності

- вказали у ПС ЗСУ.

Моніторингові канали повідомили про інформацію про можливий пуск "орєшніка".

Удар рф "орєшніком" по Україні: США в ООН звинуватили росію у "небезпечній та незрозумілій ескалації" війни13.01.26, 09:06 • 7184 перегляди

Юлія Шрамко

Війна в Україні
Повітряна тривога
Війна в Україні
Повітряні сили Збройних сил України
Україна