ПС ЗСУ попереджають про імовірний ворожий запуск балістичної ракети середньої дальності
Київ • УНН
Повітряні сили ЗСУ повідомили про загрозу застосування балістичного озброєння по всій Україні. Імовірно здійснено пуск балістичної ракети середньої дальності.
Повітряні сили ЗСУ повідомили про імовірний ворожий пуск БР середньої дальності після попередження про загрозу застосування балістичного озброєння по всій території України, пише УНН.
Спочатку ПС ЗСУ повідомили про Загроза застосування балістичного озброєння по всій території України.
Імовірно здійснено пуск БР середньої дальності
Моніторингові канали повідомили про інформацію про можливий пуск "орєшніка".
