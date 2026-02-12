Воздушные силы ВСУ предупреждают о вероятном вражеском запуске баллистической ракеты средней дальности

$43.030.06
Генштаб подтвердил поражение арсенала ГРАУ ракетами "Фламинго" и предприятия ОПК РФ
Украинец Гераскевич назвал "ценой достоинства" дисквалификацию МОК на Олимпиаде-2026
Олимпиада-2026: МОК официально сообщил о дисквалификации Гераскевича
Списание тысяч гривен чаевых: в Glovo заявили о техническом сбое, деньги обещают вернуть
Гераскевич заявил, что выступит на Олимпиаде-2026 только в "шлеме памяти" несмотря на угрозу дисквалификации
Glovo автоматически списывает тысячи на "чаевые" за доставку и не возвращает средства – украинцы возмущены
Семья военного Назара Далецкого не должна возвращать выплаты государству - Минобороны
Зеленский назвал территории вопросом следующих переговоров с США, ожидает встречу во "вторник или среду"
В ПФУ объяснили, как маломобильным людям быстро возобновить пенсию после приостановки выплат
Европарламент одобрил кредит для Украины на €90 млрд
Графики отключений электроэнергии
Атака на Киев: вызовы медиков в Деснянский и Дарницкий районы
В тамбовской области рф поражено предприятие ОПК
Путин подчиняет Росгвардию и МЧС начальнику Генштаба Герасимову - ISW
Украинец Гераскевич выбыл из Олимпиады-2026 из-за запрета "шлема памяти", планирует апелляцию в CAS
Алина Гросу под песню "Волошки" раскрыла пол своего первенца
В ПФУ объяснили, как маломобильным людям быстро возобновить пенсию после приостановки выплат
От "Доктора Пи" до "Дела Odrex": 5 самых громких медицинских скандалов
Почему сотням тысяч пенсионеров приостановили выплаты и как их возобновить
Аресты имущества, давление и затягивание дел: судья в отставке назвал признаки заказных дел
Whitelist для Starlink: как правильно зарегистрировать терминал через ЦНАП или Дию, пошаговая инструкция
Алина Гросу под песню "Волошки" раскрыла пол своего первенца
Дженнифер Энистон рассказала, как держит форму в 57 лет
Рианна с кольцом на пальце подогревает слухи о помолвке
Бритни Спирс продала права на свои хиты за сотни миллионов долларов
Выступление Bad Bunny на Super Bowl Halftime Show собрало более 128 млн просмотров - СМИ
Воздушные силы ВСУ предупреждают о вероятном вражеском запуске баллистической ракеты средней дальности

Киев • УНН

 • 384 просмотра

Воздушные силы ВСУ сообщили об угрозе применения баллистического вооружения по всей Украине. Вероятно, осуществлен пуск баллистической ракеты средней дальности.

Воздушные силы ВСУ предупреждают о вероятном вражеском запуске баллистической ракеты средней дальности

Воздушные силы ВСУ сообщили о вероятном вражеском пуске БР средней дальности после предупреждения об угрозе применения баллистического вооружения по всей территории Украины, пишет УНН.

Сначала ВС ВСУ сообщили об угрозе применения баллистического вооружения по всей территории Украины.

Вероятно, осуществлен пуск БР средней дальности

- указали в ВС ВСУ.

Мониторинговые каналы сообщили информацию о возможном пуске "орешника".

Удар рф "Орешником" по Украине: США в ООН обвинили россию в "опасной и непонятной эскалации" войны13.01.26, 09:06 • 7188 просмотров

Юлия Шрамко

Война в Украине
Воздушная тревога
Война в Украине
Военно-воздушные силы Украины
Украина