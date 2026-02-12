Воздушные силы ВСУ предупреждают о вероятном вражеском запуске баллистической ракеты средней дальности
Киев • УНН
Воздушные силы ВСУ сообщили об угрозе применения баллистического вооружения по всей Украине. Вероятно, осуществлен пуск баллистической ракеты средней дальности.
Воздушные силы ВСУ сообщили о вероятном вражеском пуске БР средней дальности после предупреждения об угрозе применения баллистического вооружения по всей территории Украины, пишет УНН.
Сначала ВС ВСУ сообщили об угрозе применения баллистического вооружения по всей территории Украины.
Вероятно, осуществлен пуск БР средней дальности
Мониторинговые каналы сообщили информацию о возможном пуске "орешника".
Удар рф "Орешником" по Украине: США в ООН обвинили россию в "опасной и непонятной эскалации" войны13.01.26, 09:06 • 7188 просмотров