Воздушные силы ВСУ предупреждают о вероятном вражеском запуске баллистической ракеты средней дальности

Воздушные силы ВСУ сообщили о вероятном вражеском пуске БР средней дальности после предупреждения об угрозе применения баллистического вооружения по всей территории Украины, пишет УНН.

Сначала ВС ВСУ сообщили об угрозе применения баллистического вооружения по всей территории Украины.

Вероятно, осуществлен пуск БР средней дальности - указали в ВС ВСУ.

Мониторинговые каналы сообщили информацию о возможном пуске "орешника".

Удар рф "Орешником" по Украине: США в ООН обвинили россию в "опасной и непонятной эскалации" войны