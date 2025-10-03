Прилетів за рублями: у москві з'явивися Timbaland, який раніше співпрацював з Мадонною
Київ • УНН
Відомий продюсер Timbaland прибув до москви для виступу на закритому заході moscow startup summit. Його гонорар становить 500 тисяч доларів, або понад 40 мільйонів рублів.
Володар декількох "Греммі" виступить на закритому виступі для учасників moscow startup summit. Передає УНН із посиланням на росЗМІ.
Деталі
Timbaland прибув до столиці рф, москви: відомого у позаминулому десятилітті артиста зустріли в аеропорту внуково кортежем з преміальних авто серед яких Range Rover і Maybach. Потім Timbaland був відвезений до готелю Radisson, де в нього люксовий номер.
Наразі з російських інформагентств стало відомо й про розмір гонорару для американського продюсера та репера, який за офіційною інформацією має провести концерт у рамках події moscow startup summit. Йдеться про 500 тисяч доларів або щось близько суми у понад 40 мільйонів рублів.
У попередні роки Timbaland встиг попрацювати з різними, відомими на той час зірками, серед яких: Madonna, OneRepublic, Missy Elliott, 50 Cent та іншими.
Нагадаємо
Раніше Offset, який мав контракт контракт із лейблом Motown Records, оголошував про виступ у москві у квітні 2025 року.