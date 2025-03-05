Американський репер Offset анонсував концерт у москві попри санкції

Американський репер Offset, справжнє ім’я Кіарі Сефус, оголосив, що виступить у москві у квітні 2025 року на арені MTC Live Hall. Про це повідомляє BBC, пише УНН.

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Як повідомляє ЗМІ, американський репер виступить у московському MTC Live Hall 18 квітня, він підтвердив дату концерту у своєму Instagram.

Справжнє ім'я Offset - Кіарі Сефус. Він підписав контракт із лейблом Motown Records, що належить Universal Music Group (UMG), одному з багатьох лейблів, які оголосили про припинення діяльності в росії від початку повномасштабного вторгнення в Україну 2022 року.

Через кілька днів після російського вторгнення компанія UMG опублікувала заяву про те, що вона "призупиняє всі операції в росії і закриває там свої офіси".

"Ми закликаємо якомога швидше покласти край насильству в Україні", - заявив представник.

"Ми дотримуємося міжнародних санкцій і разом із нашими співробітниками та артистами працюємо з групами з різних країн, щоб підтримати гуманітарні зусилля з надання термінової допомоги біженцям у регіоні", - додав він.

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Аналогічні дії зробила і низка інших лейблів і промоутерів, включно з Live Nation, Warner Music Group і Sony Music.

Багато артистів, включно з Green Day, Луї Томлінсоном і Yungblud, скасували заплановані концерти з початку війни.

Однак деякі з них відновили виступи там, останнім з яких став репер DaBaby, який підписав контракт з Interscope, що також входить до UMG, і опублікував в Instagram оновлення зі свого московського концерту минулого тижня.

Offset здобув популярність у складі реп-тріо Migos з такими треками, як Stir Fry і Bad and Boujee, а з 2017 року випускає сольну музику.

Минулого року він завершив свій перший сольний тур як хедлайнер після виходу альбому Set It Off у 2023 році.

Сайт, що продає квитки на його московський концерт, описує Offset як "шоумена, який перетворює концерт на театральну виставу".

Також там зазначено те, що репер "залишає минуле позаду і прагне стати кращим - більш впевненим, усвідомленим і сповненим енергії".

Концерт не був підтверджений його лейблом Motown Records і не вказаний на його офіційному сайті, але був вказаний на спеціальному сайті заходу, посилання на який залишив Offset.

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