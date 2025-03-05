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Американский рэпер Offset анонсировал концерт в москве, несмотря на санкции

Киев • УНН

 • 15184 просмотра

Offset объявил о выступлении в Москве в апреле 2025 года, несмотря на прекращение деятельности его лейбла Motown Records в России. Концерт запланирован в MTC Live Hall, хотя он не подтвержден лейблом и не указан на официальном сайте артиста.

Американский рэпер Offset анонсировал концерт в москве, несмотря на санкции

Американский рэпер Offset, настоящее имя Киари Сефус, объявил, что выступит в москве в апреле 2025 года на арене MTC Live Hall.  Об этом сообщает BBC, пишет УНН.

Детали 

Как сообщает СМИ, американский рэпер выступит в московском MTC Live Hall 18 апреля, он подтвердил дату концерта в своем Instagram.

Настоящее имя Offset - Киари Сефус. Он подписал контракт с лейблом Motown Records, который принадлежит Universal Music Group (UMG), одному из многих лейблов, которые объявили о прекращении деятельности в россии с начала полномасштабного вторжения в Украину в 2022 году.

Через несколько дней после российского вторжения компания UMG опубликовала заявление о том, что она "приостанавливает все операции в России и закрывает там свои офисы".

"Мы призываем как можно скорее положить конец насилию в Украине", - заявил представитель.

"Мы соблюдаем международные санкции и вместе с нашими сотрудниками и артистами работаем с группами из разных стран, чтобы поддержать гуманитарные усилия по оказанию экстренной помощи беженцам в регионе", - добавил он.

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Аналогичные действия предприняли и ряд других лейблов и промоутеров, включая Live Nation, Warner Music Group и Sony Music.

Многие артисты, включая Green Day, Луи Томлинсона и Yungblud, отменили запланированные концерты с начала войны.

Однако некоторые из них возобновили выступления там, последним из которых стал рэпер DaBaby, который подписал контракт с Interscope, также входящим в UMG, и опубликовал в Instagram обновление со своего московского концерта на прошлой неделе.

Offset приобрел популярность в составе рэп-трио Migos с такими треками, как Stir Fry и Bad and Boujee, а с 2017 года выпускает сольную музыку.

В прошлом году он завершил свой первый сольный тур в качестве хедлайнера после выхода альбома Set It Off в 2023 году.

Сайт, который продает билеты на его московский концерт, описывает Offset как "шоумена, который превращает концерт в театральное представление".

Также там отмечено, что рэпер "оставляет прошлое позади и стремится стать лучше - более уверенным, осознанным и полным энергии".

Концерт не был подтвержден его лейблом Motown Records и не указан на его официальном сайте, но был указан на специальном сайте мероприятия, ссылку на который оставил Offset.

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Алина Волянская

Алина Волянская

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