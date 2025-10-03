$41.280.05
Эксклюзив
12:39 • 10540 просмотра
Госбюджет-2026 год: глава бюджетного комитета ВР озвучила основной вызов
Эксклюзив
12:36 • 13661 просмотра
Что будет с курсом доллара и евро: прогноз на 2026 год
10:33 • 12398 просмотра
россияне совершили самую масштабную атаку на газодобывающую инфраструктуру Украины - Нафтогаз
Эксклюзив
09:51 • 25419 просмотра
Национальное военное кладбище: когда достроят второй комплекс и новые детали
Эксклюзив
09:02 • 28084 просмотра
Цена мечты: сколько стоит вырастить профессионального футболистаPhoto
3 октября, 08:00 • 18892 просмотра
Блэкаут на ЗАЭС: в Минэнерго заявили, что на днях россияне уже ремонтировали один из дизель-генераторов
3 октября, 07:29 • 19365 просмотра
рф ночью атаковала энергетику в нескольких областях: под удар попала и газотранспортная инфраструктура
3 октября, 06:22 • 16033 просмотра
Шатдаун в США грозит задержками поставок оружия Украине - The Telegraph
3 октября, 06:14 • 15304 просмотра
Выборы в Чехии: популистская партия Бабиша лидирует в опросах, но у более мелких партий - ключи к правительству
2 октября, 23:18 • 18159 просмотра
Поставки американских ракет Tomahawk в Украину маловероятны - Reuters
Прилетел за рублями: в москве появился Timbaland, ранее сотрудничавший с Мадонной

Киев • УНН

 • 652 просмотра

Известный продюсер Timbaland прибыл в москву для выступления на закрытом мероприятии moscow startup summit. Его гонорар составляет 500 тысяч долларов, или более 40 миллионов рублей.

Прилетел за рублями: в москве появился Timbaland, ранее сотрудничавший с Мадонной

Обладатель нескольких "Грэмми" выступит на закрытом выступлении для участников moscow startup summit. Передает УНН со ссылкой на росСМИ.

Подробности

Timbaland прибыл в столицу РФ, Москву: известного в позапрошлом десятилетии артиста встретили в аэропорту Внуково кортежем из премиальных авто, среди которых Range Rover и Maybach. Затем Timbaland был отвезен в отель Radisson, где у него люксовый номер.

Сейчас из российских информагентств стало известно и о размере гонорара для американского продюсера и рэпера, который, по официальной информации, должен провести концерт в рамках события moscow startup summit. Речь идет о 500 тысячах долларов или о сумме около 40 миллионов рублей.

В предыдущие годы Timbaland успел поработать с различными, известными в то время звездами, среди которых: Madonna, OneRepublic, Missy Elliott, 50 Cent и другими.

Напомним

Ранее Offset, у которого был контракт с лейблом Motown Records, объявлял о выступлении в Москве в апреле 2025 года.

