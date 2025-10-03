Прилетел за рублями: в москве появился Timbaland, ранее сотрудничавший с Мадонной
Киев • УНН
Известный продюсер Timbaland прибыл в москву для выступления на закрытом мероприятии moscow startup summit. Его гонорар составляет 500 тысяч долларов, или более 40 миллионов рублей.
Обладатель нескольких "Грэмми" выступит на закрытом выступлении для участников moscow startup summit. Передает УНН со ссылкой на росСМИ.
Подробности
Timbaland прибыл в столицу РФ, Москву: известного в позапрошлом десятилетии артиста встретили в аэропорту Внуково кортежем из премиальных авто, среди которых Range Rover и Maybach. Затем Timbaland был отвезен в отель Radisson, где у него люксовый номер.
Сейчас из российских информагентств стало известно и о размере гонорара для американского продюсера и рэпера, который, по официальной информации, должен провести концерт в рамках события moscow startup summit. Речь идет о 500 тысячах долларов или о сумме около 40 миллионов рублей.
В предыдущие годы Timbaland успел поработать с различными, известными в то время звездами, среди которых: Madonna, OneRepublic, Missy Elliott, 50 Cent и другими.
Напомним
Ранее Offset, у которого был контракт с лейблом Motown Records, объявлял о выступлении в Москве в апреле 2025 года.