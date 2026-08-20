Прикордонники під час атаки рф збили крилату ракету з кулемета

Прикордонники під час сьогоднішньої атаки рф збили крилату ракету з кулемета, повідомили у четвер у Держприкордонслужбі, пише УНН.

Прикордонники збили крилату ракету з кулемета. Сьогодні на Київщині одна з мобільних вогневих груп знищила крилату ракету, яка прямувала у бік столиці - повідомили у ДПСУ.

Як вказано, "збита ціль впала поза межами населених пунктів".

Кількість загиблих через атаку рф на Київ та область зросла до 14, до ліквідації наслідків залучено авіацію