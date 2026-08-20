Прикордонники під час атаки рф збили крилату ракету з кулемета
Київ • УНН
Мобільна вогнева група ДПСУ на Київщині знищила крилату ракету, що прямувала до столиці. Уламки впали поза населеними пунктами.
Прикордонники під час сьогоднішньої атаки рф збили крилату ракету з кулемета, повідомили у четвер у Держприкордонслужбі, пише УНН.
Прикордонники збили крилату ракету з кулемета. Сьогодні на Київщині одна з мобільних вогневих груп знищила крилату ракету, яка прямувала у бік столиці
Як вказано, "збита ціль впала поза межами населених пунктів".
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