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Прикордонники під час атаки рф збили крилату ракету з кулемета

Київ • УНН

 • 1828 перегляди

Мобільна вогнева група ДПСУ на Київщині знищила крилату ракету, що прямувала до столиці. Уламки впали поза населеними пунктами.

Прикордонники під час атаки рф збили крилату ракету з кулемета

Прикордонники під час сьогоднішньої атаки рф збили крилату ракету з кулемета, повідомили у четвер у Держприкордонслужбі, пише УНН.

Прикордонники збили крилату ракету з кулемета. Сьогодні на Київщині одна з мобільних вогневих груп знищила крилату ракету, яка прямувала у бік столиці

- повідомили у ДПСУ.

Як вказано, "збита ціль впала поза межами населених пунктів".

Кількість загиблих через атаку рф на Київ та область зросла до 14, до ліквідації наслідків залучено авіацію20.08.26, 11:58 • 2126 переглядiв

Юлія Шрамко

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