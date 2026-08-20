Пограничники во время атаки РФ сбили крылатую ракету из пулемёта

Пограничники во время сегодняшней атаки рф сбили крылатую ракету из пулемёта, сообщили в четверг в Госпогранслужбе, пишет УНН.

Пограничники сбили крылатую ракету из пулемёта. Сегодня в Киевской области одна из мобильных огневых групп уничтожила крылатую ракету, направлявшуюся в сторону столицы - сообщили в ГПСУ.

Как указано, "сбитая цель упала за пределами населённых пунктов".

Число погибших в результате атаки РФ на Киев и область возросло до 14, к ликвидации последствий привлечена авиация