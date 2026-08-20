Пограничники во время атаки РФ сбили крылатую ракету из пулемёта
Киев • УНН
Мобильная огневая группа ГПСУ в Киевской области уничтожила крылатую ракету, направлявшуюся к столице. Обломки упали за пределами населённых пунктов.
Пограничники во время сегодняшней атаки рф сбили крылатую ракету из пулемёта, сообщили в четверг в Госпогранслужбе, пишет УНН.
Пограничники сбили крылатую ракету из пулемёта. Сегодня в Киевской области одна из мобильных огневых групп уничтожила крылатую ракету, направлявшуюся в сторону столицы
Как указано, "сбитая цель упала за пределами населённых пунктов".
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