Приховав майно і “оформив” знайомого на службу: посадовцю ТЦК та СП на Львівщині оголосили підозру

$42.960.17
51.230.17
ukenru
Ексклюзив
14:57 • 64 перегляди
Долар чи євро: що більше впливає на ціни в Україні, і що краще обрати для заощаджень в іноземній валюті
14:19 • 8266 перегляди
Через посилення ворожих ударів по поїздах вводять нові обмеження: яких областей торкнеться
11:48 • 13472 перегляди
ГУР викрило понад 60 суден "тіньового флоту" рф, Ірану та Венесуели, що перевозять підсанкційну нафту
Ексклюзив
10:05 • 20443 перегляди
Втеча від холодів: які теплі країни найчастіше обирають українські туристи взимку
09:51 • 25253 перегляди
Генштаб підтвердив ураження нафтобази у воронезькій області рф та інших об'єктів окупантів
28 січня, 08:35 • 25075 перегляди
Зеленський: Україна визначила речі для пропрацювання в угоді зі США щодо повоєнної відбудови, робота з командою Трампа йдеVideo
Ексклюзив
28 січня, 08:19 • 24272 перегляди
Ротавірус у Карпатах: хто в групі ризику та чи варто відмовитись від відпочинку
28 січня, 03:48 • 27322 перегляди
Американський центр стратегічних досліджень оцінив втрати рф у 1,2 млн осіб, Україна втратила до 600 тис. військових
27 січня, 17:43 • 44876 перегляди
Намагалася "інтегруватися" до Головного управління розвідки України: у Києві викрили шпигунку кдб білорусі
Ексклюзив
27 січня, 16:28 • 57762 перегляди
"Starlink робить ці дрони майже невразливими для РЕБ": нова серйозна загроза від російських БПЛА та як з нею боротися
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+1°
1м/с
92%
739мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
ЗСУ відмінусували 690 окупантів та понад 1000 безпілотників за добу – Генштаб28 січня, 04:58 • 33221 перегляди
Загроза існуванню Шенгенської зони: 70% європейців виступають за повернення національного контролю над кордонами28 січня, 05:44 • 25254 перегляди
Іспанське судно "врятувало" танкер "тіньового флоту" під санкціями ЄС за перевезення російської нафти28 січня, 06:22 • 22917 перегляди
Системи ППО України: види, призначення та можливості ураженняPhotoVideo28 січня, 07:00 • 44876 перегляди
Уроки маніпуляцій від адвокатів Miller та клініки Odrex, або що не так із їхніми заявами10:59 • 15134 перегляди
Публікації
Уроки маніпуляцій від адвокатів Miller та клініки Odrex, або що не так із їхніми заявами10:59 • 15411 перегляди
Системи ППО України: види, призначення та можливості ураженняPhotoVideo28 січня, 07:00 • 45372 перегляди
Історична угода ЄС з Індією: що вона означає і які наслідки для України
Ексклюзив
27 січня, 15:20 • 79482 перегляди
Коли і як передавати показання лічильників 27 січня, 14:54 • 59549 перегляди
Київ на межі ресурсів: що буде з теплом, світлом і водою до кінця зими
Ексклюзив
27 січня, 13:14 • 77523 перегляди
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Музикант
Блогери
Роберт Фіцо
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Київська область
Запорізька область
Харківська область
Реклама
УНН Lite
Дженніфер Лопес ошелешила зовнішнім виглядом: артистка показалася без макіяжуVideo27 січня, 18:07 • 31620 перегляди
Сини зіркового подружжя Бекхемів підтримали матір на церемонії у Парижі на тлі сімейного конфлікту27 січня, 17:26 • 30537 перегляди
Анатоліч розкритикував поліцію за штраф дружини під час поїздки на прощання із захисником України27 січня, 15:38 • 37549 перегляди
"Трохи залишилася у своєму коконі". Іво Бобул здивував неоднозначною заявою про пісні Ірини Білик27 січня, 11:53 • 40449 перегляди
Історію модної імперії Armani екранізує лауреат "Оскара" Боббі Мореско26 січня, 17:14 • 46084 перегляди
Актуальне
Техніка
Соціальна мережа
Опалення
Фільм
Starlink

Приховав майно і “оформив” знайомого на службу: посадовцю ТЦК та СП на Львівщині оголосили підозру

Київ • УНН

 • 70 перегляди

Працівники ДБР повідомили про підозру керівнику одного з відділів Львівського обласного ТЦК та СП. Його підозрюють у приховуванні майна в деклараціях та незаконному внесенні даних про проходження військової служби знайомим.

Приховав майно і “оформив” знайомого на службу: посадовцю ТЦК та СП на Львівщині оголосили підозру
Фото: ДБР

Працівники ДБР повідомили про підозру чинному керівнику одного з відділів Львівського обласного ТЦК та СП. Посадовця підозрюють у приховуванні майна в деклараціях та незаконному внесенні даних про проходження військової служби знайомим. Про це повідомляє Державне бюро розслідувань, передає УНН.

Деталі

Працівники ДБР повідомили про підозру чинному керівнику одного з відділів Львівського обласного територіального центру комплектування та соціальної підтримки. Раніше він очолював один із районних ТЦК та СП. Посадовця підозрюють у навмисному приховуванні майна в деклараціях, а також у незаконному внесенні даних про нібито проходження військової служби чоловіком призовного віку

- йдеться у дописі.

За даними слідства, у деклараціях за 2023 та 2024 роки полковник не зазначив квартиру в новобудові у Львові вартістю понад 1,8 млн гривень. Майнові права на житло були оформлені на його дружину, однак, відповідно до законодавства, це майно підлягало обов’язковому декларуванню.

Крім того, у квітні 2025 року, перебуваючи на посаді начальника районного ТЦК та СП, посадовець без законних підстав вніс до службових баз дані про свого знайомого як такого, що нібито проходить військову службу. Насправді чоловік фактично перебував удома, що дозволяло йому вільно пересуватися та уникати мобілізаційних заходів

- наголошується у дописі.

Усвідомлюючи можливу відповідальність за незаконні дії на попередній посаді, посадовець ініціював переведення до Львова. Наразі слідчі з’ясовують, чи було відомо про ці факти керівництву обласного ТЦК та СП.

Полковнику повідомлено про підозру за ч. 1 ст. 366-2 КК України — умисне внесення недостовірних відомостей до декларації, а також за ч. 1 ст. 362 КК України - несанкціоновану зміну інформації в автоматизованих системах. Санкції статей передбачають покарання у вигляді обмеження волі строком до двох років

- повідомляють у ДБР.

Наразі триває досудове розслідування.

Нагадаємо

На Чернігівщині викрили офіцера мобілізаційного відділу ТЦК, який за хабарі втручався в облік військовозобов'язаних та впливав на рішення ВЛК. Він запропонував знайомому уникнути мобілізації, використовуючи службові повноваження.

Алла Кіосак

СуспільствоКримінал та НП
Нерухомість
Мобілізація
ТЦК та СП
Україна
Львів