Приховав майно і “оформив” знайомого на службу: посадовцю ТЦК та СП на Львівщині оголосили підозру

Працівники ДБР повідомили про підозру чинному керівнику одного з відділів Львівського обласного ТЦК та СП. Посадовця підозрюють у приховуванні майна в деклараціях та незаконному внесенні даних про проходження військової служби знайомим. Про це повідомляє Державне бюро розслідувань, передає УНН.

Деталі

Працівники ДБР повідомили про підозру чинному керівнику одного з відділів Львівського обласного територіального центру комплектування та соціальної підтримки. Раніше він очолював один із районних ТЦК та СП. Посадовця підозрюють у навмисному приховуванні майна в деклараціях, а також у незаконному внесенні даних про нібито проходження військової служби чоловіком призовного віку - йдеться у дописі.

За даними слідства, у деклараціях за 2023 та 2024 роки полковник не зазначив квартиру в новобудові у Львові вартістю понад 1,8 млн гривень. Майнові права на житло були оформлені на його дружину, однак, відповідно до законодавства, це майно підлягало обов’язковому декларуванню.

Крім того, у квітні 2025 року, перебуваючи на посаді начальника районного ТЦК та СП, посадовець без законних підстав вніс до службових баз дані про свого знайомого як такого, що нібито проходить військову службу. Насправді чоловік фактично перебував удома, що дозволяло йому вільно пересуватися та уникати мобілізаційних заходів - наголошується у дописі.

Усвідомлюючи можливу відповідальність за незаконні дії на попередній посаді, посадовець ініціював переведення до Львова. Наразі слідчі з’ясовують, чи було відомо про ці факти керівництву обласного ТЦК та СП.

Полковнику повідомлено про підозру за ч. 1 ст. 366-2 КК України — умисне внесення недостовірних відомостей до декларації, а також за ч. 1 ст. 362 КК України - несанкціоновану зміну інформації в автоматизованих системах. Санкції статей передбачають покарання у вигляді обмеження волі строком до двох років - повідомляють у ДБР.

Наразі триває досудове розслідування.

Нагадаємо

На Чернігівщині викрили офіцера мобілізаційного відділу ТЦК, який за хабарі втручався в облік військовозобов'язаних та впливав на рішення ВЛК. Він запропонував знайомому уникнути мобілізації, використовуючи службові повноваження.