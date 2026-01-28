Скрыл имущество и «оформил» знакомого на службу: должностному лицу ТЦК и СП на Львовщине объявили подозрение

$42.960.17
51.230.17
ukenru
14:19 • 7676 просмотра
Из-за усиления вражеских ударов по поездам вводят новые ограничения: каких областей коснется
11:48 • 13185 просмотра
ГУР разоблачило более 60 судов "теневого флота" рф, Ирана и Венесуэлы, перевозящих подсанкционную нефть
Эксклюзив
10:05 • 20171 просмотра
Побег от холодов: какие теплые страны чаще всего выбирают украинские туристы зимой
09:51 • 24986 просмотра
Генштаб подтвердил поражение нефтебазы в воронежской области рф и других объектов оккупантов
28 января, 08:35 • 24881 просмотра
Зеленский: Украина определила пункты для проработки в соглашении с США по послевоенному восстановлению, работа с командой Трампа идетVideo
Эксклюзив
28 января, 08:19 • 24170 просмотра
Ротавирус в Карпатах: кто в группе риска и стоит ли отказываться от отдыха
28 января, 03:48 • 27253 просмотра
Американский центр стратегических исследований оценил потери РФ в 1,2 млн человек, Украина потеряла до 600 тыс. военных
27 января, 17:43 • 44843 просмотра
Пыталась "интегрироваться" в Главное управление разведки Украины: в Киеве разоблачили шпионку кгб беларуси
Эксклюзив
27 января, 16:28 • 57740 просмотра
"Starlink делает эти дроны почти неуязвимыми для РЭБ": новая серьезная угроза от российских БПЛА и как с ней бороться
27 января, 16:20 • 43255 просмотра
Стрелки "Часов Судного дня" перевели на 4 секунды вперед, одна из причин - война в Украине
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+1°
1м/с
92%
739мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
ВСУ ликвидировали 690 оккупантов и более 1000 беспилотников за сутки – Генштаб28 января, 04:58 • 33221 просмотра
Угроза существованию Шенгенской зоны: 70% европейцев выступают за возвращение национального контроля над границами28 января, 05:44 • 25254 просмотра
Испанское судно "спасло" танкер "теневого флота" под санкциями ЕС за перевозку российской нефти28 января, 06:22 • 22917 просмотра
Системы ПВО Украины: виды, назначение и возможности пораженияPhotoVideo28 января, 07:00 • 44876 просмотра
Уроки манипуляций от адвокатов Miller и клиники Odrex, или что не так с их заявлениями10:59 • 15134 просмотра
публикации
Уроки манипуляций от адвокатов Miller и клиники Odrex, или что не так с их заявлениями10:59 • 15191 просмотра
Системы ПВО Украины: виды, назначение и возможности пораженияPhotoVideo28 января, 07:00 • 44972 просмотра
Историческое соглашение ЕС с Индией: что оно означает и каковы последствия для Украины
Эксклюзив
27 января, 15:20 • 79292 просмотра
Когда и как передавать показания счетчиков27 января, 14:54 • 59366 просмотра
Киев на грани ресурсов: что будет с теплом, светом и водой до конца зимы
Эксклюзив
27 января, 13:14 • 77331 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Музыкант
Блогеры
Роберт Фицо
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Киевская область
Запорожская область
Харьковская область
Реклама
УНН Lite
Дженнифер Лопес ошеломила внешним видом: артистка показалась без макияжаVideo27 января, 18:07 • 31527 просмотра
Сыновья звездной четы Бекхэмов поддержали мать на церемонии в Париже на фоне семейного конфликта27 января, 17:26 • 30452 просмотра
Анатолич раскритиковал полицию за штраф жене во время поездки на прощание с защитником Украины27 января, 15:38 • 37469 просмотра
"Немного осталась в своем коконе". Иво Бобул удивил неоднозначным заявлением о песнях Ирины Билык27 января, 11:53 • 40374 просмотра
Историю модной империи Armani экранизирует лауреат "Оскара" Бобби Мореско26 января, 17:14 • 46013 просмотра
Актуальное
Техника
Социальная сеть
Отопление
Фильм
Старлинк

Скрыл имущество и «оформил» знакомого на службу: должностному лицу ТЦК и СП на Львовщине объявили подозрение

Киев • УНН

 • 8 просмотра

Сотрудники ГБР сообщили о подозрении руководителю одного из отделов Львовского областного ТЦК и СП. Его подозревают в сокрытии имущества в декларациях и незаконном внесении данных о прохождении военной службы знакомым.

Скрыл имущество и «оформил» знакомого на службу: должностному лицу ТЦК и СП на Львовщине объявили подозрение
Фото: ГБР

Сотрудники ГБР сообщили о подозрении действующему руководителю одного из отделов Львовского областного ТЦК и СП. Чиновника подозревают в сокрытии имущества в декларациях и незаконном внесении данных о прохождении военной службы знакомым. Об этом сообщает Государственное бюро расследований, передает УНН.

Подробности

Сотрудники ГБР сообщили о подозрении действующему руководителю одного из отделов Львовского областного территориального центра комплектования и социальной поддержки. Ранее он возглавлял один из районных ТЦК и СП. Чиновника подозревают в умышленном сокрытии имущества в декларациях, а также в незаконном внесении данных о якобы прохождении военной службы мужчиной призывного возраста

- говорится в сообщении.

По данным следствия, в декларациях за 2023 и 2024 годы полковник не указал квартиру в новостройке во Львове стоимостью более 1,8 млн гривен. Имущественные права на жилье были оформлены на его жену, однако, согласно законодательству, это имущество подлежало обязательному декларированию.

Кроме того, в апреле 2025 года, находясь на должности начальника районного ТЦК и СП, чиновник без законных оснований внес в служебные базы данные о своем знакомом как о якобы проходящем военную службу. На самом деле мужчина фактически находился дома, что позволяло ему свободно передвигаться и избегать мобилизационных мероприятий

- отмечается в сообщении.

Осознавая возможную ответственность за незаконные действия на предыдущей должности, чиновник инициировал перевод во Львов. Сейчас следователи выясняют, было ли известно об этих фактах руководству областного ТЦК и СП.

Полковнику сообщено о подозрении по ч. 1 ст. 366-2 УК Украины — умышленное внесение недостоверных сведений в декларацию, а также по ч. 1 ст. 362 УК Украины — несанкционированное изменение информации в автоматизированных системах. Санкции статей предусматривают наказание в виде ограничения свободы сроком до двух лет

- сообщают в ГБР.

В настоящее время продолжается досудебное расследование.

Напомним

В Черниговской области разоблачили офицера мобилизационного отдела ТЦК, который за взятки вмешивался в учет военнообязанных и влиял на решения ВВК. Он предложил знакомому избежать мобилизации, используя служебные полномочия.

Алла Киосак

ОбществоКриминал и ЧП
Недвижимость
Мобилизация
ТЦК и СП
Украина
Львов