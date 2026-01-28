Скрыл имущество и «оформил» знакомого на службу: должностному лицу ТЦК и СП на Львовщине объявили подозрение

Фото: ГБР

Сотрудники ГБР сообщили о подозрении действующему руководителю одного из отделов Львовского областного ТЦК и СП. Чиновника подозревают в сокрытии имущества в декларациях и незаконном внесении данных о прохождении военной службы знакомым. Об этом сообщает Государственное бюро расследований, передает УНН.

Подробности

Сотрудники ГБР сообщили о подозрении действующему руководителю одного из отделов Львовского областного территориального центра комплектования и социальной поддержки. Ранее он возглавлял один из районных ТЦК и СП. Чиновника подозревают в умышленном сокрытии имущества в декларациях, а также в незаконном внесении данных о якобы прохождении военной службы мужчиной призывного возраста - говорится в сообщении.

По данным следствия, в декларациях за 2023 и 2024 годы полковник не указал квартиру в новостройке во Львове стоимостью более 1,8 млн гривен. Имущественные права на жилье были оформлены на его жену, однако, согласно законодательству, это имущество подлежало обязательному декларированию.

Кроме того, в апреле 2025 года, находясь на должности начальника районного ТЦК и СП, чиновник без законных оснований внес в служебные базы данные о своем знакомом как о якобы проходящем военную службу. На самом деле мужчина фактически находился дома, что позволяло ему свободно передвигаться и избегать мобилизационных мероприятий - отмечается в сообщении.

Осознавая возможную ответственность за незаконные действия на предыдущей должности, чиновник инициировал перевод во Львов. Сейчас следователи выясняют, было ли известно об этих фактах руководству областного ТЦК и СП.

Полковнику сообщено о подозрении по ч. 1 ст. 366-2 УК Украины — умышленное внесение недостоверных сведений в декларацию, а также по ч. 1 ст. 362 УК Украины — несанкционированное изменение информации в автоматизированных системах. Санкции статей предусматривают наказание в виде ограничения свободы сроком до двух лет - сообщают в ГБР.

В настоящее время продолжается досудебное расследование.

Напомним

В Черниговской области разоблачили офицера мобилизационного отдела ТЦК, который за взятки вмешивался в учет военнообязанных и влиял на решения ВВК. Он предложил знакомому избежать мобилизации, используя служебные полномочия.