Прихована агітація? Фреска янгола в Римі після реставрації набула рис обличчя прем'єр-міністерки Італії Мелоні

В Італії спалахнув скандал після того як з’ясувалося, що одна з фресок янгола у базиліці Сан-Лоренцо-ін-Лучіна в Римі після реставраційних робіт має риси обличчя прем’єр-міністерки країни Джорджі Мелоні. Про це повідомляє Ansa, інформує УНН.

Зазначається, що викриття змусило вікаріат, відповідальний за римські церкви, "підвестися на ноги" рано-вранці у суботу. Після початкового здивування та збентеження Римська єпархія рішуче взяла справу у свої руки, розпочавши розслідування.

Щодо реставрації живописного оздоблення каплиці Розп'яття в церкві Сан-Лоренцо-ін-Лучина, уточнюється, що як керівництво, так і власник, а також Управління релігійних будівель Римського вікаріату з 2023 року знали про реставраційний проект "без змін чи додавання чого-небудь" до нещодавньої фрески, про яку йде мова (датованої 2000 роком); отже, зміна обличчя херувима була ініціативою декоратора, про яку не було повідомлено компетентним органам