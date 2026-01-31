$42.850.00
Енергопостачання в усіх областях України відновлено: регіони повертаються до планових графіків – Шмигаль
17:28 • 10981 перегляди
"рф працює над забезпеченням миру в Україні": Віткофф розповів про зустріч з посланцем путіна дмитрієвим у СШАPhoto
Ексклюзив
16:54 • 10832 перегляди
Через блекаут у Молдові на кордоні з Україною тимчасово зупиняли пропуск транспорту: що відбувалося у Паланці
15:43 • 11786 перегляди
Без особистої зустрічі з путіним неможливо вирішити територіальні питання - Зеленський
14:50 • 12120 перегляди
Рух транспорту та товарів на кордоні України та Молдови повністю відновлено
31 січня, 14:25 • 10621 перегляди
Україна посилює цифрову координацію евакуації: нова система відстежить шлях людини
31 січня, 13:12 • 10077 перегляди
Військовий бюджет путіна тріщить по швах на тлі відновлення мирних переговорів - Bloomberg
31 січня, 12:33 • 5670 перегляди
"Укрзалізниця" змінює маршрути у трьох областях та пересаджає пасажирів у автобуси через загрозу обстрілів
31 січня, 11:48 • 10978 перегляди
Енергосистема України відновлюється після системної аварії, світло повернеться найближчими годинами - Міненерго
31 січня, 10:30 • 18232 перегляди
Зеленський: аварійна ситуація в енергосистемі - через технологічні причини на лініях між Україною і Молдовою, необхідне реагування є
Прихована агітація? Фреска янгола в Римі після реставрації набула рис обличчя прем'єр-міністерки Італії Мелоні

Київ • УНН

 • 58 перегляди

В Італії розгорівся скандал через фреску янгола в базиліці Сан-Лоренцо-ін-Лучіна, яка після реставрації стала схожою на Джорджу Мелоні. Римська єпархія розпочала розслідування, а реставратор заперечує подібність.

Прихована агітація? Фреска янгола в Римі після реставрації набула рис обличчя прем'єр-міністерки Італії Мелоні

В Італії спалахнув скандал після того як з’ясувалося, що одна з фресок янгола у базиліці Сан-Лоренцо-ін-Лучіна в Римі після реставраційних робіт має риси обличчя прем’єр-міністерки країни Джорджі Мелоні. Про це повідомляє Ansa, інформує УНН.

Деталі

Зазначається, що викриття змусило вікаріат, відповідальний за римські церкви, "підвестися на ноги" рано-вранці у суботу. Після початкового здивування та збентеження Римська єпархія рішуче взяла справу у свої руки, розпочавши розслідування.

Щодо реставрації живописного оздоблення каплиці Розп'яття в церкві Сан-Лоренцо-ін-Лучина, уточнюється, що як керівництво, так і власник, а також Управління релігійних будівель Римського вікаріату з 2023 року знали про реставраційний проект "без змін чи додавання чого-небудь" до нещодавньої фрески, про яку йде мова (датованої 2000 роком); отже, зміна обличчя херувима була ініціативою декоратора, про яку не було повідомлено компетентним органам

- йдеться у заяві вікаріату.

У свою чергу реставратор Бруно Валентінетті відкинув закиди про схожість з Мелоні.

Що стосується цього обличчя – я відреставрував його і відновив те, що було там 25 років тому, те саме. Я повинен був використовувати дизайни і кольори 25-річної давності, це не повинно бути змінено

- сказав реставратор.

Водночас італійська опозиція вже вимагає перевірити, чи мистецтво не перетворилося на приховану агітацію. Сама Мелоні також прокоментувала ситуацію.

Ні, я точно не схожа на янгола

- зазначила прем’єр-міністерка Італії.

Нагадаємо

Прем’єр-міністерка Італії Джорджа Мелоні розлучилася зі своїм партнером Андреа Джамбруно, з яким у неї є донька, після того, як було оприлюднено запис, у якому він казав непристойні речі сексуального характеру.

Politico: Мелоні у приватних дискусіях заявила лідерам ЄС, що боротьба з Трампом - погана ідея 23.01.26, 19:46 • 4127 переглядiв

Вадим Хлюдзинський

СуспільствоПолітикаКультура
Рим
Італія