Прихована агітація? Фреска янгола в Римі після реставрації набула рис обличчя прем'єр-міністерки Італії Мелоні

В Італії розгорівся скандал через фреску янгола в базиліці Сан-Лоренцо-ін-Лучіна, яка після реставрації стала схожою на Джорджу Мелоні. Римська єпархія розпочала розслідування, а реставратор заперечує подібність.
В Італії спалахнув скандал після того як з’ясувалося, що одна з фресок янгола у базиліці Сан-Лоренцо-ін-Лучіна в Римі після реставраційних робіт має риси обличчя прем’єр-міністерки країни Джорджі Мелоні. Про це повідомляє Ansa, інформує УНН.
Зазначається, що викриття змусило вікаріат, відповідальний за римські церкви, "підвестися на ноги" рано-вранці у суботу. Після початкового здивування та збентеження Римська єпархія рішуче взяла справу у свої руки, розпочавши розслідування.
Щодо реставрації живописного оздоблення каплиці Розп'яття в церкві Сан-Лоренцо-ін-Лучина, уточнюється, що як керівництво, так і власник, а також Управління релігійних будівель Римського вікаріату з 2023 року знали про реставраційний проект "без змін чи додавання чого-небудь" до нещодавньої фрески, про яку йде мова (датованої 2000 роком); отже, зміна обличчя херувима була ініціативою декоратора, про яку не було повідомлено компетентним органам
У свою чергу реставратор Бруно Валентінетті відкинув закиди про схожість з Мелоні.
Що стосується цього обличчя – я відреставрував його і відновив те, що було там 25 років тому, те саме. Я повинен був використовувати дизайни і кольори 25-річної давності, це не повинно бути змінено
Водночас італійська опозиція вже вимагає перевірити, чи мистецтво не перетворилося на приховану агітацію. Сама Мелоні також прокоментувала ситуацію.
Ні, я точно не схожа на янгола
Прем’єр-міністерка Італії Джорджа Мелоні розлучилася зі своїм партнером Андреа Джамбруно, з яким у неї є донька, після того, як було оприлюднено запис, у якому він казав непристойні речі сексуального характеру.
