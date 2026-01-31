Скрытая агитация? Фреска ангела в Риме после реставрации приобрела черты лица премьер-министра Италии Мелони

В Италии разгорелся скандал после того, как выяснилось, что одна из фресок ангела в базилике Сан-Лоренцо-ин-Лучина в Риме после реставрационных работ имеет черты лица премьер-министра страны Джорджи Мелони. Об этом сообщает Ansa, информирует УНН.

Отмечается, что разоблачение заставило викариат, ответственный за римские церкви, "встать на ноги" рано утром в субботу. После первоначального удивления и замешательства Римская епархия решительно взяла дело в свои руки, начав расследование.

Что касается реставрации живописного убранства часовни Распятия в церкви Сан-Лоренцо-ин-Лучина, уточняется, что как руководство, так и владелец, а также Управление религиозных зданий Римского викариата с 2023 года знали о реставрационном проекте "без изменений или добавления чего-либо" к недавней фреске, о которой идет речь (датированной 2000 годом); следовательно, изменение лица херувима было инициативой декоратора, о которой не было сообщено компетентным органам