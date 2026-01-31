Скрытая агитация? Фреска ангела в Риме после реставрации приобрела черты лица премьер-министра Италии Мелони

$42.850.00
17:53 • 6728 просмотра
Энергоснабжение во всех областях Украины восстановлено: регионы возвращаются к плановым графикам – Шмыгаль
17:28 • 11710 просмотра
"рф работает над обеспечением мира в Украине": Виткофф рассказал о встрече с посланником путина дмитриевым в СШАPhoto
Эксклюзив
16:54 • 11443 просмотра
Из-за блэкаута в Молдове на границе с Украиной временно останавливали пропуск транспорта: что происходило в Паланке
15:43 • 12372 просмотра
Без личной встречи с путиным невозможно решить территориальные вопросы - Зеленский
31 января, 14:50 • 12523 просмотра
Движение транспорта и товаров на границе Украины и Молдовы полностью восстановлено
31 января, 14:25 • 10827 просмотра
Украина усиливает цифровую координацию эвакуации: новая система отследит путь человека
31 января, 13:12 • 10227 просмотра
Военный бюджет Путина трещит по швам на фоне возобновления мирных переговоров - Bloomberg
31 января, 12:33 • 5752 просмотра
"Укрзалізниця" меняет маршруты в трех областях и пересаживает пассажиров в автобусы из-за угрозы обстрелов
31 января, 11:48 • 11029 просмотра
Энергосистема Украины восстанавливается после системной аварии, свет вернется в ближайшие часы - Минэнерго
31 января, 10:30 • 18305 просмотра
Зеленский: аварийная ситуация в энергосистеме - из-за технологических причин на линиях между Украиной и Молдовой, необходимое реагирование есть
Иран угрожает ударом по Израилю на фоне подготовки США к военной операции31 января, 11:24
Моральное состояние оккупантов держится на опиоидах: ГУР обнародовало новые перехватыVideo31 января, 13:23
Координационный штаб согласовал обязательную эвакуацию 25 детей с родителями из семи населенных пунктов Харьковской области31 января, 13:38
Спецпредставитель путина прибыл в Майами и уже отправился на переговоры с представителями ТрампаVideo31 января, 13:52
Певица-предательница Ёлка отказалась от украинского гражданства и получила паспорт РФ16:40
публикации
Оплата генератора в чеке для потребителя: законно ли это и как война меняет цены в заведениях
Эксклюзив
31 января, 10:00
Блэкауты, мороз и обстрелы: выдержит ли мобильная связь новую волну энергокризиса
Эксклюзив
30 января, 18:21
"Скрининг 40+": когда придет приглашение в "Дію" и как получить 2 тыс. грн на здоровьеPhoto30 января, 16:26
Американская торговая палата: бизнес должен иметь возможность доминировать в будущем30 января, 13:45
Ошибки прошлого. Как предыдущее руководство Госавиаслужбы уничтожило репутацию регулятора30 января, 12:58
Певица-предательница Ёлка отказалась от украинского гражданства и получила паспорт РФ16:40
Имение актера Джина Хэкмена выставили на продажу почти через год после его смертиVideo31 января, 09:00
Кибератакам подверглись компании-владельцы приложений для знакомств Bumble, Badoo и Tinder31 января, 07:38
Шэрон Стоун заявила, что общается с духами из потустороннего мира и подтвердила участие в Эйфории 330 января, 18:42
Пять долгожданных кинопремьер февраля: что стоит посмотреть на большом экранеVideo30 января, 18:12
Скрытая агитация? Фреска ангела в Риме после реставрации приобрела черты лица премьер-министра Италии Мелони

Киев • УНН

 • 444 просмотра

В Италии разгорелся скандал из-за фрески ангела в базилике Сан-Лоренцо-ин-Лучина, которая после реставрации стала похожей на Джорджу Мелони. Римская епархия начала расследование, а реставратор отрицает сходство.

Скрытая агитация? Фреска ангела в Риме после реставрации приобрела черты лица премьер-министра Италии Мелони

В Италии разгорелся скандал после того, как выяснилось, что одна из фресок ангела в базилике Сан-Лоренцо-ин-Лучина в Риме после реставрационных работ имеет черты лица премьер-министра страны Джорджи Мелони. Об этом сообщает Ansa, информирует УНН.

Детали

Отмечается, что разоблачение заставило викариат, ответственный за римские церкви, "встать на ноги" рано утром в субботу. После первоначального удивления и замешательства Римская епархия решительно взяла дело в свои руки, начав расследование.

Что касается реставрации живописного убранства часовни Распятия в церкви Сан-Лоренцо-ин-Лучина, уточняется, что как руководство, так и владелец, а также Управление религиозных зданий Римского викариата с 2023 года знали о реставрационном проекте "без изменений или добавления чего-либо" к недавней фреске, о которой идет речь (датированной 2000 годом); следовательно, изменение лица херувима было инициативой декоратора, о которой не было сообщено компетентным органам

- говорится в заявлении викариата.

В свою очередь реставратор Бруно Валентинетти отверг обвинения в сходстве с Мелони.

Что касается этого лица – я отреставрировал его и восстановил то, что было там 25 лет назад, то же самое. Я должен был использовать дизайны и цвета 25-летней давности, это не должно быть изменено

- сказал реставратор.

В то же время итальянская оппозиция уже требует проверить, не превратилось ли искусство в скрытую агитацию. Сама Мелони также прокомментировала ситуацию.

Нет, я точно не похожа на ангела

- отметила премьер-министр Италии.

Напомним

Премьер-министр Италии Джорджа Мелони рассталась со своим партнером Андреа Джамбруно, с которым у нее есть дочь, после того, как была обнародована запись, в которой он говорил непристойные вещи сексуального характера.

Politico: Мелони в частных дискуссиях заявила лидерам ЕС, что борьба с Трампом — плохая идея23.01.26, 19:46

Вадим Хлюдзинский

ОбществоПолитикаКультура
Рим
Италия