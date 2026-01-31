Скрытая агитация? Фреска ангела в Риме после реставрации приобрела черты лица премьер-министра Италии Мелони
Киев • УНН
В Италии разгорелся скандал из-за фрески ангела в базилике Сан-Лоренцо-ин-Лучина, которая после реставрации стала похожей на Джорджу Мелони. Римская епархия начала расследование, а реставратор отрицает сходство.
В Италии разгорелся скандал после того, как выяснилось, что одна из фресок ангела в базилике Сан-Лоренцо-ин-Лучина в Риме после реставрационных работ имеет черты лица премьер-министра страны Джорджи Мелони. Об этом сообщает Ansa, информирует УНН.
Детали
Отмечается, что разоблачение заставило викариат, ответственный за римские церкви, "встать на ноги" рано утром в субботу. После первоначального удивления и замешательства Римская епархия решительно взяла дело в свои руки, начав расследование.
Что касается реставрации живописного убранства часовни Распятия в церкви Сан-Лоренцо-ин-Лучина, уточняется, что как руководство, так и владелец, а также Управление религиозных зданий Римского викариата с 2023 года знали о реставрационном проекте "без изменений или добавления чего-либо" к недавней фреске, о которой идет речь (датированной 2000 годом); следовательно, изменение лица херувима было инициативой декоратора, о которой не было сообщено компетентным органам
В свою очередь реставратор Бруно Валентинетти отверг обвинения в сходстве с Мелони.
Что касается этого лица – я отреставрировал его и восстановил то, что было там 25 лет назад, то же самое. Я должен был использовать дизайны и цвета 25-летней давности, это не должно быть изменено
В то же время итальянская оппозиция уже требует проверить, не превратилось ли искусство в скрытую агитацию. Сама Мелони также прокомментировала ситуацию.
Нет, я точно не похожа на ангела
Напомним
Премьер-министр Италии Джорджа Мелони рассталась со своим партнером Андреа Джамбруно, с которым у нее есть дочь, после того, как была обнародована запись, в которой он говорил непристойные вещи сексуального характера.
