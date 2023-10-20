Прем’єр-міністр Італії Мелоні розійшлась зі своїм партнером після його непристойних висловлювань сексуального характеру

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Оголошення було зроблено після того, як Андреа Джамбруно, телеведучий, був спійманий на відверто сексуальних і сексистських коментарях адресованих колегам поза ефіром.

«Мої стосунки з Андреа Джамбруно, які тривали майже 10 років, на цьому закінчуються», — написала Мелоні в соцмережах, зазначивши, що їхні шляхи «на деякий час розійшлися».

У своїй заяві вона не згадала про записи висловлювань Джамбруно.

Але вона попереджала всіх, хто сподівався використати її особисте життя проти неї: «Хоча крапля може сподіватися видовбати камінь, камінь залишається каменем, а крапля — просто вода».

Пара ніколи не одружувалася, але Мелоні завжди відкидала припущення про те, що її сімейний стан суперечить її позиції щодо сім'ї, яка полягає в тому, що діти повинні мати матір і батька.

Варто зауважити, що Джорджія Мелоні очолює жорстко правий уряд, який виступає за традиційні сімейні цінності.

Доповнення

Поза камерою Джамбруно визнав, що зраджує Мелоні та наголосив, що весь штат Rete 4, що належить Mediaset, де працює телеведучий, знає про це.

Він запропонував співрозмовниці приєднатись до них у спальні, адже віддає перевагу у нових стосунках сексу втрьох та вчотирьох.

А в іншому коментарі, який було оприлюднено, телеведучий питав дозволу торкнутись своїх геніталій під час бесіди з колегою.

У п'ятницю вдень речник Mediaset, який належить сім'ї Берлусконі, повідомив агентству новин ANSA, що Джамбруно відсторонили від роботи ведучого, поки компанія вивчає ситуацію.

Раніше телеведучий вже потрапляв у скандал, коли відпустив коментар в адресу дівчини, які зґвалтували. Тоді чоловік зазначив, що “якщо не напиватись до втрати свідомості, то можна і не натрапити на вовка”.

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