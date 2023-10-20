Премьер-министр Италии Мелони разошлась со своим партнером после его непристойных высказываний сексуального характера
Киев • УНН
КИЕВ. 21 октября. УНН. Премьер-министр Италии Джорджия Мелони объявила в пятницу, что разводится со своим партнером Андреа Джамбруно, с которым у нее есть дочь, после того, как была обнародована запись, в которой он говорил непристойные вещи сексуального характера. Об этом пишет AFP, передает УНН.
Детали
Объявление было сделано после того, как Андреа Джамбруно, телеведущий, был пойман на откровенно сексуальных и сексистских комментариях адресованных коллегам вне эфира.
«Мои отношения с Андреа Джамбруно, которые длились почти 10 лет, на этом заканчиваются», — написала Мелони в соцсетях, отметив, что их пути «на некоторое время разошлись».
В своем заявлении она не упомянула о записи высказываний Джамбруно.
Но она предупреждала всех, кто надеялся использовать ее личную жизнь против нее: «Хотя капля может надеяться выдолбить камень, камень остается камнем, а капля — просто вода».
Пара никогда не была замужем, но Мелони всегда отвергала предположения о том, что ее семейное положение противоречит ее позиции в отношении семьи, которая заключается в том, что дети должны иметь мать и отца.
Стоит отметить, что Джорджия Мелони возглавляет жестко правое правительство, которое выступает за традиционные семейные ценности.
Дополнение
Вне камеры Джамбруно признал, что изменяет Мелони и подчеркнул, что весь штат Rete 4, принадлежащий Mediaset, где работает телеведущий, знает об этом.
Он предложил собеседнице присоединиться к ним в спальне, ведь предпочитает в новых отношениях секс втроем и вчетвером.
А в другом комментарии, который был обнародован, телеведущий спрашивал разрешения коснуться своих гениталий во время беседы с коллегой.
В пятницу днем представитель Mediaset, который принадлежит семье Берлускони, сообщил агентству новостей ANSA, что Джамбруно отстранили от работы ведущего, пока компания изучает ситуацию.
Ранее телеведущий уже попадал в скандал, когда отпустил комментарий в адрес девушки, которую изнасиловали. Тогда мужчина отметил, что “если не напиваться до потери сознания, то можно и не наткнуться на волка”.
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