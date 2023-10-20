Премьер-министр Италии Мелони разошлась со своим партнером после его непристойных высказываний сексуального характера

КИЕВ. 21 октября. УНН. Премьер-министр Италии Джорджия Мелони объявила в пятницу, что разводится со своим партнером Андреа Джамбруно, с которым у нее есть дочь, после того, как была обнародована запись, в которой он говорил непристойные вещи сексуального характера. Об этом пишет AFP, передает УНН.