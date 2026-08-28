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При Мінфіні створять робочу групу щодо оподаткування лізингу на користь нерезидентів

Київ • УНН

 • 290 перегляди

Податковий комітет Громадської ради ініціював робочу групу при Мінфіні для аналізу лізингових платежів нерезидентам. Група підготує проєкт УПК.

При Мінфіні створять робочу групу щодо оподаткування лізингу на користь нерезидентів
Фото: Андрій Ходьков, фотограф УНН

Податковий комітет Громадської ради при Міністерстві фінансів України запропонував створити при Мінфіні робочу групу, яка комплексно проаналізує оподаткування лізингових платежів на користь нерезидентів та напрацює проєкт узагальнюючої податкової консультації (УПК). Таке рішення було ухвалено за результатами першого засідання, присвяченого проблемі неоднозначного трактування відповідних податкових норм. Про це у коментарі УНН повідомила член Громадської ради при Мінфіні Тетяна Шевцова.

Деталі

Як повідомляв раніше УНН, БЕБ розслідує справи щодо щонайменше 5 авіаперевізників, зокрема щодо МАУ, "Авіакомпанія Константа", "Урга", Н3Operations та "Скайлайн експрес" через начебто несплату в український бюджет додаткових 15% податку з доходів нерезидентів за договорами лізингу повітряних суден. Слідчі прирівнюють лізингові платежі до роялті, а літаки і вертольоти трактують не як транспортні засоби, а як "обладнання".

Правоохоронці отримали аналітичні висновки після того, як у 2024 році попередня команда ДПС опублікувала статтю, у якій запропонувала оподатковувати лізингові операції з транспортом у нерезидентів України як роялті. Документи, які за словами представників авіаринку схожі між собою, ніби написані "під копірку", лягли в основу кримінальних справ проти авіаперевізників.

Юристи, опитані УНН вказують, що слідчі ігнорують чинні міжнародні конвенції про уникнення подвійного оподаткування, ратифіковані Верховною Радою. За їх словами, автоматичне донарахування 15% в Україні без урахування положень конкретної конвенції є щонайменше спірним.

Варто зауважити, що за даними ДПС, авіакомпанії пройшли податкові перевірки і лише за результатами однієї з них було встановлено порушення під час оподаткування лізингу. Решта податкових перевірок таких порушень не виявила.

Представники української авіаційної галузі заявили, що цивільна авіація опинилася під загрозою знищення через дії державних контролюючих органів. За їхніми словами, нове трактування оподаткування операцій лізингу літаків у нерезидентів України як роялті, кримінальні провадження та спроби донарахування податків за сім років можуть остаточно добити компанії, які пережили закриття неба та релокацію за кордон через повномасштабну війну

У Мінфіні питання авіалізингу розглянуть комплексно

За словами Тетяни Шевцової питання оподаткування лізингових платежів було винесене на розгляд податкового комітету Громадської ради при Мінфіні після відповідного звернення Української авіатранспортної асоціації. До засідання долучилися фахівці профільних департаментів Міністерства фінансів, представники асоціацій та члени податкового комітету Громадської ради.

За результатами розгляду звернення асоціації на засіданні податкового комітету Громадської Ради при міністерстві фінансів України розглянуто питання оподаткування орендних платежів на користь нерезидентів

- розповіла вона.

За словами Шевцової, учасники засідання одностайно погодилися, що питання потребує комплексного аналізу не лише з огляду на положення українського податкового законодавства, а й з урахуванням міжнародного права.

Одностайно дійшли рішення щодо необхідності всебічного розгляду поставленого питання, як з точки зору визначень Податкового кодексу України, так і Міжнародних Угод ( Конвенцій ) щодо уникнення подвійного оподаткування та Модельних Конвенцій ОЕСР та ООН

- зазначила вона.

При Мінфіні пропонують створити робочу групу

Водночас проблема виходить за межі виключно авіаційної галузі, оскільки підхід до кваліфікації орендних платежів за на користь нерезидентів стосується й інших секторів економіки. Відомо, що схожі проблеми виникали під час лізингу залізничних вагонів та сільськогосподарської техніки.  Саме тому податковий комітет Громадської ради виступив з ініціативою створення спеціальної робочої групи при Міністерстві фінансів.

Також, з огляду на актуальність питання як для авіаційної, так і для інших галузей податковий Комітет Громадської ради при МФУ (Міністерстві фінансів України - ред.) виступив з ініціативою створення робочої групи при МФУ щодо напрацювання проєкту Узагальнюючої податкової консультації із залученням представників Громадської ради, Міністерства фінансів, Державної податкової служби

- повідомила Шевцова.

Очікується, що саме робоча група детально опрацює правові підстави оподаткування орендних платежів нерезидентам та підготує проєкт Узагальнюючої податкової консультації. Після цього документ мають винести на розгляд Експертної ради при Мінфіні.

Узагальнююча податкова консультація може стати механізмом для формування єдиного підходу державних органів до оподаткування таких операцій та усунення різночитань податкових норм в тому числі з боку слідчих Бюро економічної безпеки.

Ініціювання кримінального переслідування авіаперевізників на підставі спірного трактування податкових норм, до остаточного встановлення факту порушення, викликає серйозні правові питання і створює необґрунтований тиск на бізнес.

Українці вимагають аудиту та перезавантаження БЕБ після корупційних скандалів - опитування23.06.26, 15:21 • 86231 перегляд

Євген Царенко

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