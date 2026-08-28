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При Минфине создадут рабочую группу по налогообложению лизинга в пользу нерезидентов

Киев • УНН

 • 10839 просмотра

Налоговый комитет Общественного совета инициировал создание рабочей группы при Минфине для анализа лизинговых платежей нерезидентам. Группа подготовит проект ОНК.

При Минфине создадут рабочую группу по налогообложению лизинга в пользу нерезидентов
Фото: Андрей Ходьков, фотограф УНН

Налоговый комитет Общественного совета при Министерстве финансов Украины предложил создать при Минфине рабочую группу, которая комплексно проанализирует налогообложение лизинговых платежей в пользу нерезидентов и разработает проект обобщающей налоговой консультации (ОНК). Такое решение было принято по итогам первого заседания, посвящённого проблеме неоднозначного толкования соответствующих налоговых норм. Об этом в комментарии УНН сообщила член Общественного совета при Минфине Татьяна Шевцова.

Детали

Как сообщал ранее УНН, БЭБ расследует дела в отношении как минимум 5 авиаперевозчиков, в частности МАУ, "Авиакомпания Константа", "Урга", Н3Operations и "Скайлайн экспресс", из-за якобы неуплаты в украинский бюджет дополнительных 15% налога с доходов нерезидентов по договорам лизинга воздушных судов. Следователи приравнивают лизинговые платежи к роялти, а самолёты и вертолёты трактуют не как транспортные средства, а как "оборудование".

Правоохранители получили аналитические выводы после того, как в 2024 году предыдущая команда ГНС опубликовала статью, в которой предложила облагать лизинговые операции с транспортом у нерезидентов Украины как роялти. Документы, которые, по словам представителей авиарынка, похожи друг на друга и будто написаны "под копирку", легли в основу уголовных дел против авиаперевозчиков.

Юристы, опрошенные УНН, указывают, что следователи игнорируют действующие международные конвенции об избежании двойного налогообложения, ратифицированные Верховной Радой. По их словам, автоматическое доначисление 15% в Украине без учёта положений конкретной конвенции является как минимум спорным.

Стоит отметить, что, по данным ГНС, авиакомпании прошли налоговые проверки, и только по результатам одной из них было установлено нарушение при налогообложении лизинга. Остальные налоговые проверки таких нарушений не выявили.

Представители украинской авиационной отрасли заявили, что гражданская авиация оказалась под угрозой уничтожения из-за действий государственных контролирующих органов. По их словам, новая трактовка налогообложения операций по лизингу самолётов у нерезидентов Украины как роялти, уголовные производства и попытки доначисления налогов за семь лет могут окончательно добить компании, пережившие закрытие неба и релокацию за границу из-за полномасштабной войны

В Минфине вопрос авиализинга рассмотрят комплексно

По словам Татьяны Шевцовой, вопрос налогообложения лизинговых платежей был вынесен на рассмотрение налогового комитета Общественного совета при Минфине после соответствующего обращения Украинской авиатранспортной ассоциации. В заседании приняли участие специалисты профильных департаментов Министерства финансов, представители ассоциаций и члены налогового комитета Общественного совета.

По итогам рассмотрения обращения ассоциации на заседании налогового комитета Общественного совета при Министерстве финансов Украины был рассмотрен вопрос налогообложения арендных платежей в пользу нерезидентов

- рассказала она.

По словам Шевцовой, участники заседания единогласно согласились, что вопрос требует комплексного анализа не только с точки зрения положений украинского налогового законодательства, но и с учётом международного права.

Единогласно пришли к решению о необходимости всестороннего рассмотрения поставленного вопроса как с точки зрения определений Налогового кодекса Украины, так и Международных соглашений (Конвенций) об избежании двойного налогообложения и Модельных конвенций ОЭСР и ООН

- отметила она.

При Минфине предлагают создать рабочую группу

В то же время проблема выходит за пределы исключительно авиационной отрасли, поскольку подход к квалификации арендных платежей в пользу нерезидентов касается и других секторов экономики. Известно, что похожие проблемы возникали при лизинге железнодорожных вагонов и сельскохозяйственной техники.  Именно поэтому налоговый комитет Общественного совета выступил с инициативой создания специальной рабочей группы при Министерстве финансов.

Также, учитывая актуальность вопроса как для авиационной, так и для других отраслей, налоговый Комитет Общественного совета при МФУ (Министерстве финансов Украины — ред.) выступил с инициативой создания рабочей группы при МФУ для разработки проекта Обобщающей налоговой консультации с привлечением представителей Общественного совета, Министерства финансов, Государственной налоговой службы

— сообщила Шевцова.

Ожидается, что именно рабочая группа детально проработает правовые основания налогообложения арендных платежей нерезидентам и подготовит проект Обобщающей налоговой консультации. После этого документ должны вынести на рассмотрение Экспертного совета при Минфине.

Обобщающая налоговая консультация может стать механизмом для формирования единого подхода государственных органов к налогообложению таких операций и устранения разночтений налоговых норм, в том числе со стороны следователей Бюро экономической безопасности.

Инициирование уголовного преследования авиаперевозчиков на основании спорного толкования налоговых норм до окончательного установления факта нарушения вызывает серьезные правовые вопросы и создает необоснованное давление на бизнес.

Украинцы требуют аудита и перезагрузки БЭБ после коррупционных скандалов - опрос23.06.26, 15:21 • 86231 просмотр

Евгений Царенко

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