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Украинцы требуют аудита и перезагрузки БЭБ после коррупционных скандалов - опрос

Киев • УНН

 • 1096 просмотра

Разоблачение детективов БЭБ во взяточничестве вызвало возмущение украинцев. Опрошенные киевляне и депутаты требуют независимого аудита и кадровой чистки правоохранительного органа.

Украинцы требуют аудита и перезагрузки БЭБ после коррупционных скандалов - опрос

Последние коррупционные скандалы в Бюро экономической безопасности Украины, связанные с разоблачением сотрудников этого правоохранительного органа во взяточничестве и возможной торговле уголовными производствами, вызывают возмущение среди украинцев. Опрошенные УНН киевляне и гости столицы считают, что БЭБ нуждается в независимом аудите, очищении и перезагрузке.

Коррупция в БЭБ

По информации Генерального прокурора Руслана Кравченко, в двух отдельных уголовных производствах разоблачены старший детектив территориального управления БЭБ в Киевской области и аналитик центрального аппарата Бюро, которые использовали служебное положение для получения неправомерной выгоды.

Один, по данным следствия, требовал 15 тысяч долларов у мужчины, который ранее фигурировал в деле об изготовлении и сбыте поддельных денег, за то, чтобы не привлекать его повторно к уголовной ответственности. Другой - пообещал представительнице предприятия содействовать в выдаче лицензии на хранение топлива через свои связи в налоговой службе за 2 тысячи долларов.

"Система, которая должна защищать экономику государства, не может быть местом для тех, кто пытается использовать должность для собственного обогащения", – отметил Генпрокурор Руслан Кравченко.

Народные депутаты, опрошенные УНН, говорят о необходимости аудита уголовных производств, которые расследует БЭБ, на предмет их заказного характера. Они также указывают на необходимость перезагрузки и очищения правоохранительного органа. 

Кроме того, комитет Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики резко раскритиковал работу Бюро экономической безопасности по результатам рассмотрения отчета за 2025 год.

Членов парламентского комитета не устроило не только качество отчетности, но и отдельные приведенные показатели вызвали сомнения в их достоверности. Депутаты отметили низкую эффективность работы БЭБ, указав, что из почти 6,9 тысячи уголовных производств, которые БЭБ расследовало в 2025 году, подозрения были объявлены лишь в 12,9% случаев, а в суд передано 13,1% дел или 904 уголовных производства. 

Кроме того, эффективность некоторых подразделений, по мнению членов комитета, вообще невозможно оценить.

В то же время глава парламентского комитета Данило Гетманцев публично поставил под сомнение данные, приведенные руководителем БЭБ Александром Цивинским, относительно возврата средств в бюджет. Правоохранители пытались выдать возмещение за 2022-2024 годы как новые достижения. По словам Гетманцева, сумма возмещения в 2025 году составила лишь около 47 млн грн, а не 3,8 млрд грн, как пытались заверить в БЭБ.

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По итогам рассмотрения депутаты рекомендовали БЭБ устранить выявленные недостатки и повысить уровень прозрачности работы. На фоне коррупционных скандалов и критики со стороны профильного парламентского комитета требования общества относительно независимого аудита и перезагрузки Бюро экономической безопасности звучат все громче.

Коррупция остается болезненной темой

Большинство опрошенных негативно оценили факты разоблачения работников БЭБ в получении неправомерной выгоды. В то же время некоторые обращают внимание, что важен не только сам факт преступления, но и способность государства его выявить и наказать виновных.

"Конечно, позорно, что такие факты существуют, но если такие преступления разоблачаются и доводятся до суда, тогда это нормально", – отметил один из респондентов.

Другие опрошенные подчеркивают, что проблема взяточничества в Украине остается системной и касается не только отдельных органов.

"С взятками в стране вообще беда, я бы сказал так. Но на официальном уровне с ними борются и, я думаю, они прилагают все усилия, чтобы уменьшить это. Но пока есть люди, которые дают взятки, будут и те люди, которые их берут", – считает киевлянин.

Часть граждан убеждена, что для снижения уровня коррупции необходимо создавать достойные условия труда для государственных служащих, в том числе и для сотрудников БЭБ.

Независимый аудит и перезагрузка

Опрошенные граждане уверены, что после ряда коррупционных скандалов деятельность БЭБ нуждается в тщательной проверке. По их мнению, контроль должен осуществляться независимо от самого органа, чтобы исключить возможность сокрытия проблем или внутренних договоренностей.

"Нужно независимо мониторить деятельность этого органа, чтобы не было внутренних договоренностей", – предложил один из респондентов.

Такие настроения перекликаются с дискуссией, которая в последнее время активно ведется среди экспертов и представителей бизнеса относительно необходимости комплексного аудита деятельности БЭБ, в частности проверки законности открытых уголовных дел. Ведь этот правоохранительный орган неоднократно обвиняли в давлении на бизнес, а соотношение количества зарегистрированных уголовных производств и переданных в суд дел только подтверждает предыдущие подозрения.

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Еще одним требованием, которое озвучивали опрошенные украинцы, стала кадровая перезагрузка органа. Люди считают, что для восстановления доверия к БЭБ необходимо привлекать профессиональных и добросовестных работников.

"Надо профессионалов брать в работу, тех, которые честные, справедливые. Тех, которые действительно будут работать и держать Украину так, чтобы могли люди жить и наслаждаться жизнью", – убеждена одна из опрошенных.

В то же время респонденты отмечают, что очищение БЭБ может произойти тогда, когда у его руководителя будет на это желание. "Достаточно силы воли руководителя для того, чтобы очистить весь орган", – считает один из участников опроса.

Опрос свидетельствует, что украинцы не готовы мириться с коррупцией в органе, который был создан для борьбы с экономическими преступлениями. 

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Лилия Подоляк

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