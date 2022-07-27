Проїзд Антонівським мостом у Херсоні неможливий – Хлань

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"Всі ми хотіли дізнатися наскільки серйозно ЗСУ пошкодили Антонівський міст у Херсоні. І інформація більш, ніж втішна – проїзд по ньому неможливий, а вдарили, за словами очевидців, як раз тоді, коли орки переправляли накопичену техніку. Чекаємо офіційні підрахунки російських втрат", – зазначив Хлань.

Нагадаємо

Речниця Сил оборони півдня Наталя Гуменюк в ефірі національного телемарафону на запитання про удари по Антонівському мосту відповіла, що вони були, але філігранні.