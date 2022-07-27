Проезд по Антоновскому мосту в Херсоне невозможен – Хлань
Киев • УНН
КИЕВ. 27 июля. УНН. Проезд по Антоновскому мосту в Херсоне после удара ВСУ невозможен. Об этом в Facebook сообщил советник главы Херсонской областной военной администрации Сергей Хлань, информирует УНН.
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"Все мы хотели узнать насколько серьезно ВСУ повредили Антоновский мост в Херсоне. И информация более, чем утешительная – проезд по нему невозможен, а ударили, по словам очевидцев, как раз тогда, когда орки переправляли накопленную технику. Ждем официальные подсчеты российских потерь", – отметил Хлань.
Напомним
Спикер Сил обороны юга Наталья Гуменюк в эфире национального телемарафона на вопрос об ударах по Антоновскому мосту ответила, что они были, но филигранные.