Проезд по Антоновскому мосту в Херсоне невозможен – Хлань

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"Все мы хотели узнать насколько серьезно ВСУ повредили Антоновский мост в Херсоне. И информация более, чем утешительная – проезд по нему невозможен, а ударили, по словам очевидцев, как раз тогда, когда орки переправляли накопленную технику. Ждем официальные подсчеты российских потерь", – отметил Хлань.

Напомним

Спикер Сил обороны юга Наталья Гуменюк в эфире национального телемарафона на вопрос об ударах по Антоновскому мосту ответила, что они были, но филигранные.