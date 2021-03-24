Процес створення Бюро економічної безпеки запустили: закон набуває чинності 25 березня
Київ • УНН
КИЇВ. 24 березня. УНН. Закон №1150-IX щодо створення Бюро економічної безпеки (БЕБ) опубліковано у парламентській газеті "Голос України" від 24 березня, він набуває чинності вже завтра, а через пів року БЕБ має розпочати свою діяльність, передає УНН.
Деталі
Цей закон визначає правові основи організації та діяльності Бюро економічної безпеки України і набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування, крім одного з пунктів, тобто, 25 березня.
Законом передбачено, що Бюро економічної безпеки України розпочинає свою діяльність не пізніше шести місяців з дня набрання чинності цим законом.
Документ створює інституційні умови для захисту економічних процесів від тиску силових органів, що підтримується міжнародними партнерами України. Основною функцією БЕБ буде аналітична робота, а не силові повноваження. Бюро аналізуватиме бенефіціарів фінансових операцій і визначатиме, чи є порушення закону в обігу коштів тих чи інших бізнес- чи державних структур.
Бюро економічної безпеки — єдиний орган державної влади, відповідальний за боротьбу з економічними злочинами. Він отримає відповідні повноваження Служби безпеки та Податкової міліції, які будуть переосмислені з тим, щоб це був не стільки силовий, скільки аналітичний орган.
Після ухвалення закону про Бюро економічної безпеки СБУ втратить невластиві спецслужбам функції з розслідування злочинів щодо корупції та організованої злочинної діяльності у сфері управління та економіки. Це дасть змогу СБУ сфокусуватися на виконанні завдань, які справді безпосередньо пов’язані з безпекою держави, з контррозвідувальною діяльністю у сфері економіки.
Згідно із законом, Бюро економічної безпеки є центральним органом виконавчої влади, на який покладаються завдання щодо протидії правопорушенням, які посягають на функціонування економіки держави. Його діяльність спрямовує та координує Кабінет міністрів.
До повноважень Бюро економічної безпеки входять:
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- виявлення зон ризиків у сфері економіки шляхом аналізу структурованих і неструктурованих даних;
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- оцінювання ризиків і загроз економічній безпеці держави, напрацювання способів їхньої мінімізації та усунення;
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- надання пропозицій щодо внесення змін до нормативно-правових актів з питань усунення передумов для створення схем протиправної діяльності у сфері економіки;
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- забезпечення економічної безпеки держави шляхом запобігання, виявлення, припинення, розслідування кримінальних правопорушень, що посягають на функціонування економіки держави;
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- збирання та аналіз інформації про правопорушення, що впливають на економічну безпеку держави, та визначення способів запобігання їхньому виникненню в майбутньому;
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- планування заходів у сфері протидії кримінальним правопорушенням, віднесеним законом до його підслідності;
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- виявлення та розслідування правопорушень, пов’язаних з отриманням та використанням міжнародної технічної допомоги;
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- складання аналітичних висновків і рекомендацій для державних органів з метою підвищення ефективності ухвалення ними управлінських рішень щодо регулювання відносин у сфері економіки.
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Що було раніше
28 січня народні депутати ухвалили в цілому законопроект про створення Бюро економічної безпеки, яким ліквідовується податкова міліція, а в СБУ забирають можливість займатися економічними злочинами.
Відповідно до законопроекту, Бюро економічної безпеки почне свою діяльність, коли його склад буде укомплектовано на 30%.