Процесс создания Бюро экономической безопасности запустили: закон вступает в силу 25 марта

Детали

Этот закон определяет правовые основы организации и деятельности Бюро экономической безопасности Украины и вступает в силу со дня, следующего за днем его опубликования, кроме одного из пунктов, то есть, 25 марта.

Законом предусмотрено, что Бюро экономической безопасности Украины начинает свою деятельность не позднее шести месяцев со дня вступления в силу данного закона.

Документ создает институциональные условия для защиты экономических процессов от давления силовых органов, поддерживается международными партнерами Украины. Основной функцией БЭБ будет аналитическая работа, а не силовые полномочия. Бюро будет анализировать бенефициаров финансовых операций и определять, есть ли нарушение закона в обращении средств тех или иных бизнес или государственных структур.

Бюро экономической безопасности - единственный орган государственной власти, ответственный за борьбу с экономическими преступлениями. Он получит соответствующие полномочия Службы безопасности и налоговой милиции, которые будут переосмыслены с тем, чтобы это был не столько силовой, сколько аналитический орган.

После принятия закона о Бюро экономической безопасности СБУ потеряет несвойственные спецслужбам функции по расследованию преступлений о коррупции и организованной преступной деятельности в сфере управления и экономики. Это позволит СБУ сфокусироваться на выполнении задач, которые действительно напрямую связаны с безопасностью государства, с контрразведывательной деятельностью в сфере экономики.

Согласно закону, Бюро экономической безопасности является центральным органом исполнительной власти, на который возлагаются задачи по противодействию правонарушениям, посягающим на функционирование экономики государства. Его деятельность направляется и координируется Кабинетом министров.

К полномочиям Бюро экономической безопасности входят:



выявление зон рисков в сфере экономики путем анализа структурированных и неструктурированных данных;



оценки рисков и угроз экономической безопасности государства, наработки способов их минимизации и устранения;



предоставление предложений по внесению изменений в нормативно-правовые акты по вопросам устранения предпосылок для создания схем противоправной деятельности в сфере экономики;



обеспечение экономической безопасности государства путем предупреждения, выявления, пресечения, расследования уголовных правонарушений, посягающих на функционирование экономики государства;



сбор и анализ информации о правонарушениях, влияющие на экономическую безопасность государства, и определение способов предотвращения их возникновения в будущем;



планирование мероприятий в сфере противодействия уголовным правонарушением, отнесенным законом к его подследственности;



выявление и расследование преступлений, связанных с получением и использованием международной технической помощи;



составление аналитических выводов и рекомендаций для государственных органов с целью повышения эффективности принятия ими управленческих решений по регулированию отношений в сфере экономики.



Что было ранее

28 января народные депутаты приняли в целом законопроект о создании Бюро экономической безопасности, которым ликвидируется налоговая милиция, а у СБУ забирают возможность заниматься экономическими преступлениями.

Согласно законопроекту, Бюро экономической безопасности начнет свою деятельность, когда его состав будет укомплектован на 30%.