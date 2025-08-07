$41.610.07
Організував катування журналістки Рощиної: керівнику СІЗО у таганрозі заочно повідомлено про підозруVideo
6 серпня, 22:17 • 17731 перегляди
"Є дуже велика ймовірність, що так і буде": Трамп про зустріч із путіним та Зеленським
6 серпня, 17:38 • 40202 перегляди
Обговорили те, що було озвучено в москві: Зеленський поговорив із Трампом та європейськими лідерами
6 серпня, 17:25 • 46293 перегляди
Новий варіант коронавірусу Stratus виявлено на Полтавщині: що про нього відомо
Ексклюзив
6 серпня, 14:54 • 94424 перегляди
Контроль ризикової іноземної компанії над українськими Ми-8: чому рішення Державіаслужби порушує питання безпеки та довіри
Ексклюзив
6 серпня, 13:33 • 67276 перегляди
БАДи - це зло? Що думають лікарі про вітаміни і спроби зарегулювати цей ринок
6 серпня, 13:32 • 61199 перегляди
Україна намагається розблокувати транзит через Молдову: МЗС про ситуацію із депортованими українцями на грузинському КПП
Ексклюзив
6 серпня, 13:30 • 47734 перегляди
Закриття справи проти головного юриста НБУ Зими оскаржать в суді – Олена Сосєдка
6 серпня, 13:03 • 99773 перегляди
Новий механізм постачання зброї Україні PURL: що передбачає ініціатива
Ексклюзив
6 серпня, 10:11 • 71117 перегляди
Держцентр зайнятості назвав професії з відсутнім попитом та найзатребуваніші спеціальності
Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Простори сили: як МХП підтримує ветеранів і родини Героїв на шляху відновлення

Київ • УНН

 • 298 перегляди

Щодня все більше військових повертаються з фронту до цивільного життя — складного шляху, який вимагає не менше сил, ніж сама служба.

Простори сили: як МХП підтримує ветеранів і родини Героїв на шляху відновлення

Потрібно відновити здоров’я, знайти новий сенс і подолати труднощі, що без підтримки здаються непосильними. Родини загиблих Героїв також стикаються з болем втрати та численними юридичними й соціальними питаннями. У такі моменти важливо мати поруч тих, хто готовий не на словах, а на ділі надати допомогу і створити простір, де можна відчути підтримку та єдність.

У відповідь на ці виклики компанія МХП у межах програми "МХП Поруч" з 2023 року підтримує створення спеціальних просторів для військових та ветеранів. За перші шість місяців цього року компанія спільно з ГО "Об’єднання добровольців" та УВФ Мінветеранів підтримала роботу п’яти ветеранських просторів "Свій серед своїх" на Львівщині. У хабах відвідувачі можуть отримати юридичні, психологічні, медичні й соціальні послуги, а також долучитися до заходів, що допомагають відновити сили та відчути єдність зі спільнотою.

Від арттерапії до реабілітації: чим живуть ветеранські простори

За останні шість місяців результати діяльності цих просторів підтвердили, що потреба у такій підтримці є колосальною: 120 дітей полеглих Героїв регулярно відвідують арттерапевтичні заняття з професійним фахівцем, які допомагають їм через творчість виражати емоції й долати внутрішні травми.

Актуальними залишаються й юридичні питання - за правовою консультацією до хабів звернулися 700 військових та 235 членів родин полеглих, і завдяки наполегливій роботі правозахисників у 17 випадках було відновлено справедливість у судах, деякі процеси в яких тривали понад півтора року.

Також 84 ветерани отримали консультації лікаря-реабілітолога й необхідне лікування, що дало їм можливість поліпшити фізичний стан та повернутися до активного життя.

"Наша робота в громадах – це точно не про цифри, хоча людей звертається неймовірно багато. Це про довіру. Про те, що люди приходять з будь-якими питаннями – і ми робимо все, щоб допомогти. Підключаємо всіх спеціалістів, яких можемо. І це – справді важливо," - підкреслює Олена Живко, ветеранка, керівниця ветеранської організації "Об’єднання добровольців".

За ці пів року для ветеранів також провели 15 реабілітаційних поїздок "Мандри Ветеранів", були організовані зустрічі побратимів, під час яких воїни отримали подарунки та мали можливість відновити товариські зв’язки, а також для молоді провели 10 занять із надання першої домедичної допомоги, які формують відповідальність і практичні навички майбутніх поколінь.

Особливим досвідом для багатьох поранених воїнів стали п’ять заходів каністерапії - терапії за участю спеціально навчених собак, яка допомагає долати тривожність і знову відчувати турботу.

Ветеранські простори стають опорою для тих, хто повертається з війни або пережив втрату близької людини. Це місце, де поєднується професійна допомога, реабілітація та спілкування, яке так потрібне у складні моменти. Саме в таких просторах народжується впевненість, що поруч завжди є підтримка і ви не одні на шляху відновлення

- коментує Марія Мевша, керівниця Центру із взаємодії з військовими та ветеранами МХП.

В МХП переконані, що підтримка ветеранів і родин Героїв має бути системним і довгостроковим процесом: саме тому компанія планує й надалі розвивати мережу ветеранських просторів, розширювати спектр послуг та поглиблювати співпрацю з партнерами, щоб кожен військовий і кожна родина полеглого Героя відчували, що їхня боротьба не залишилася поза увагою, а поруч завжди є ті, хто готовий допомогти.

Довідка

"‎МХП Поруч"‎ — програма індивідуального супроводу та комплексної підтримки військових, ветеранів та їхніх родин. Спрямована на співробітників та жителів громад, де присутні підприємства МХП. Програма підтримує військових, ветеранів та їхні родини під час служби та після повернення з війни: гуманітарна допомога військовим частинам, медобстеження, лікування і реабілітація, юридична та психологічна підтримка, соціальна реінтеграція, професійна адаптація та інклюзивні спортивні заходи.

Лілія Подоляк

Новини Бізнесу
Львівська область