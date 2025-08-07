Простори сили: як МХП підтримує ветеранів і родини Героїв на шляху відновлення

Потрібно відновити здоров’я, знайти новий сенс і подолати труднощі, що без підтримки здаються непосильними. Родини загиблих Героїв також стикаються з болем втрати та численними юридичними й соціальними питаннями. У такі моменти важливо мати поруч тих, хто готовий не на словах, а на ділі надати допомогу і створити простір, де можна відчути підтримку та єдність.

У відповідь на ці виклики компанія МХП у межах програми "МХП Поруч" з 2023 року підтримує створення спеціальних просторів для військових та ветеранів. За перші шість місяців цього року компанія спільно з ГО "Об’єднання добровольців" та УВФ Мінветеранів підтримала роботу п’яти ветеранських просторів "Свій серед своїх" на Львівщині. У хабах відвідувачі можуть отримати юридичні, психологічні, медичні й соціальні послуги, а також долучитися до заходів, що допомагають відновити сили та відчути єдність зі спільнотою.

Від арттерапії до реабілітації: чим живуть ветеранські простори

За останні шість місяців результати діяльності цих просторів підтвердили, що потреба у такій підтримці є колосальною: 120 дітей полеглих Героїв регулярно відвідують арттерапевтичні заняття з професійним фахівцем, які допомагають їм через творчість виражати емоції й долати внутрішні травми.

Актуальними залишаються й юридичні питання - за правовою консультацією до хабів звернулися 700 військових та 235 членів родин полеглих, і завдяки наполегливій роботі правозахисників у 17 випадках було відновлено справедливість у судах, деякі процеси в яких тривали понад півтора року.

Також 84 ветерани отримали консультації лікаря-реабілітолога й необхідне лікування, що дало їм можливість поліпшити фізичний стан та повернутися до активного життя.

"Наша робота в громадах – це точно не про цифри, хоча людей звертається неймовірно багато. Це про довіру. Про те, що люди приходять з будь-якими питаннями – і ми робимо все, щоб допомогти. Підключаємо всіх спеціалістів, яких можемо. І це – справді важливо," - підкреслює Олена Живко, ветеранка, керівниця ветеранської організації "Об’єднання добровольців".

За ці пів року для ветеранів також провели 15 реабілітаційних поїздок "Мандри Ветеранів", були організовані зустрічі побратимів, під час яких воїни отримали подарунки та мали можливість відновити товариські зв’язки, а також для молоді провели 10 занять із надання першої домедичної допомоги, які формують відповідальність і практичні навички майбутніх поколінь.

Особливим досвідом для багатьох поранених воїнів стали п’ять заходів каністерапії - терапії за участю спеціально навчених собак, яка допомагає долати тривожність і знову відчувати турботу.

Ветеранські простори стають опорою для тих, хто повертається з війни або пережив втрату близької людини. Це місце, де поєднується професійна допомога, реабілітація та спілкування, яке так потрібне у складні моменти. Саме в таких просторах народжується впевненість, що поруч завжди є підтримка і ви не одні на шляху відновлення - коментує Марія Мевша, керівниця Центру із взаємодії з військовими та ветеранами МХП.

В МХП переконані, що підтримка ветеранів і родин Героїв має бути системним і довгостроковим процесом: саме тому компанія планує й надалі розвивати мережу ветеранських просторів, розширювати спектр послуг та поглиблювати співпрацю з партнерами, щоб кожен військовий і кожна родина полеглого Героя відчували, що їхня боротьба не залишилася поза увагою, а поруч завжди є ті, хто готовий допомогти.

Довідка

"‎МХП Поруч"‎ — програма індивідуального супроводу та комплексної підтримки військових, ветеранів та їхніх родин. Спрямована на співробітників та жителів громад, де присутні підприємства МХП. Програма підтримує військових, ветеранів та їхні родини під час служби та після повернення з війни: гуманітарна допомога військовим частинам, медобстеження, лікування і реабілітація, юридична та психологічна підтримка, соціальна реінтеграція, професійна адаптація та інклюзивні спортивні заходи.