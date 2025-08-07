Пространства силы: как МХП поддерживает ветеранов и семьи Героев на пути восстановления

Необходимо восстановить здоровье, найти новый смысл и преодолеть трудности, которые без поддержки кажутся непосильными. Семьи погибших Героев также сталкиваются с болью утраты и многочисленными юридическими и социальными вопросами. В такие моменты важно иметь рядом тех, кто готов не на словах, а на деле оказать помощь и создать пространство, где можно почувствовать поддержку и единство.

В ответ на эти вызовы компания МХП в рамках программы "МХП Поруч" с 2023 года поддерживает создание специальных пространств для военных и ветеранов. За первые шесть месяцев этого года компания совместно с ОО "Об’єднання добровольців" и УВФ Минветеранов поддержала работу пяти ветеранских пространств "Свій серед своїх" на Львовщине. В хабах посетители могут получить юридические, психологические, медицинские и социальные услуги, а также принять участие в мероприятиях, помогающих восстановить силы и почувствовать единство с сообществом.

От арт-терапии до реабилитации: чем живут ветеранские пространства

За последние шесть месяцев результаты деятельности этих пространств подтвердили, что потребность в такой поддержке колоссальна: 120 детей павших Героев регулярно посещают арт-терапевтические занятия с профессиональным специалистом, которые помогают им через творчество выражать эмоции и преодолевать внутренние травмы.

Актуальными остаются и юридические вопросы – за правовой консультацией в хабы обратились 700 военных и 235 членов семей погибших, и благодаря настойчивой работе правозащитников в 17 случаях была восстановлена справедливость в судах, некоторые процессы в которых длились более полутора лет.

Также 84 ветерана получили консультации врача-реабилитолога и необходимое лечение, что дало им возможность улучшить физическое состояние и вернуться к активной жизни.

"Наша работа в общинах – это точно не о цифрах, хотя людей обращается невероятно много. Это о доверии. О том, что люди приходят с любыми вопросами – и мы делаем все, чтобы помочь. Подключаем всех специалистов, которых можем. И это – действительно важно," - подчеркивает Елена Живко, ветеран, руководитель ветеранской организации "Об’єднання добровольців".

За эти полгода для ветеранов также провели 15 реабилитационных поездок "Мандри Ветеранів", были организованы встречи побратимов, во время которых воины получили подарки и имели возможность восстановить товарищеские связи, а также для молодежи провели 10 занятий по оказанию первой домедицинской помощи, которые формируют ответственность и практические навыки будущих поколений.

Особым опытом для многих раненых воинов стали пять мероприятий канистерапии – терапии с участием специально обученных собак, которая помогает преодолевать тревожность и снова чувствовать заботу.

Ветеранские пространства становятся опорой для тех, кто возвращается с войны или пережил потерю близкого человека. Это место, где сочетается профессиональная помощь, реабилитация и общение, которое так необходимо в сложные моменты. Именно в таких пространствах рождается уверенность, что рядом всегда есть поддержка и вы не одни на пути восстановления - комментирует Мария Мевша, руководитель Центра по взаимодействию с военными и ветеранами МХП.

В МХП убеждены, что поддержка ветеранов и семей Героев должна быть системным и долгосрочным процессом: именно поэтому компания планирует и в дальнейшем развивать сеть ветеранских пространств, расширять спектр услуг и углублять сотрудничество с партнерами, чтобы каждый военный и каждая семья павшего Героя чувствовали, что их борьба не осталась без внимания, а рядом всегда есть те, кто готов помочь.

Справка

"МХП Поруч" — программа индивидуального сопровождения и комплексной поддержки военных, ветеранов и их семей. Направлена на сотрудников и жителей общин, где присутствуют предприятия МХП. Программа поддерживает военных, ветеранов и их семьи во время службы и после возвращения с войны: гуманитарная помощь воинским частям, медобследование, лечение и реабилитация, юридическая и психологическая поддержка, социальная реинтеграция, профессиональная адаптация и инклюзивные спортивные мероприятия.