Прослушка в кабінеті мера Львова Садового: СБУ розпочало кримінальне провадження
Київ • УНН
Пристрій вилучать та направлять на експертизу, досудове розслідування триває.
Служба безпеки України відкрила кримінальне провадження після того, як у кабінеті мера Львова Андрія Садового прослуховувальний пристрій. Пристрій буде вилучено та направлено на проведення відповідних експертиз. Про це журналісту УНН повідомили в пресслужбі СБУ.
Деталі
Слідчі Служби безпеки України розпочали кримінальне провадження за фактом виявлення стороннього технічного засобу у робочому кабінеті міського голови м. Львів. Наразі співробітники СБУ проводять усі необхідні слідчо-оперативні заходи у приміщенні Львівської міської ради. Пристрій буде вилучено та направлено на проведення відповідних експертиз
Досудове розслідування здійснюється за ч. 1 ст. 359 Кримінального кодексу України (незаконне використання спеціальних технічних засобів отримання інформації).
Нагадаємо
Міський голова Львова Андрій Садовий повідомив про наявність в його робочому кабінеті прослуховувального пристрою.