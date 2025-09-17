$41.180.06
Прослушка в кабінеті мера Львова Садового: СБУ розпочало кримінальне провадження

Київ • УНН

 • 72 перегляди

Пристрій вилучать та направлять на експертизу, досудове розслідуванняується.

Прослушка в кабінеті мера Львова Садового: СБУ розпочало кримінальне провадження

Служба безпеки України відкрила кримінальне провадження після того, як у кабінеті мера Львова Андрія Садового прослуховувальний пристрій. Пристрій буде вилучено та направлено на проведення відповідних експертиз. Про це журналісту УНН повідомили в пресслужбі СБУ.

Деталі

Слідчі Служби безпеки України розпочали кримінальне провадження за фактом виявлення стороннього технічного засобу у робочому кабінеті міського голови м. Львів. Наразі співробітники СБУ проводять усі необхідні слідчо-оперативні заходи у приміщенні Львівської міської ради. Пристрій буде вилучено та направлено на проведення відповідних експертиз

- повідомили в СБУ.

Досудове розслідування здійснюється за ч. 1 ст. 359 Кримінального кодексу України (незаконне використання спеціальних технічних засобів отримання інформації).

Нагадаємо

Міський голова Львова Андрій Садовий повідомив про наявність в його робочому кабінеті прослуховувального пристрою.

Павло Башинський

