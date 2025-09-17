Прослушка в кабинете мэра Львова Садового: СБУ начало уголовное производство

Служба безопасности Украины открыла уголовное производство после того, как в кабинете мэра Львова Андрея Садового было обнаружено прослушивающее устройство. Устройство будет изъято и направлено на проведение соответствующих экспертиз. Об этом журналисту УНН сообщили в пресс-службе СБУ.

Детали

Следователи Службы безопасности Украины начали уголовное производство по факту обнаружения постороннего технического средства в рабочем кабинете городского головы г. Львов. Сейчас сотрудники СБУ проводят все необходимые следственно-оперативные мероприятия в помещении Львовского городского совета. Устройство будет изъято и направлено на проведение соответствующих экспертиз - сообщили в СБУ.

Досудебное расследование осуществляется по ч. 1 ст. 359 Уголовного кодекса Украины (незаконное использование специальных технических средств получения информации).

Напомним

Городской голова Львова Андрей Садовый сообщил о наличии в его рабочем кабинете прослушивающего устройства.