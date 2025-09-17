$41.180.06
48.660.16
ukenru
17:46 • 976 просмотра
Прослушка в кабинете мэра Львова Садового: СБУ начало уголовное производство
16:51 • 4224 просмотра
Монеты номиналом 10 копеек начнут изымать из обращения уже с октября - НБУ
Эксклюзив
15:01 • 10051 просмотра
Правоохранители должны выяснить, была ли преступной передача главой Госавиаслужбы Бильчуком сопровождения документации по вертолетам компании со связями в РФ - юрист
12:33 • 16925 просмотра
США объявили о вкладе 75 млн долларов в Инвестиционный фонд восстановления Украины
17 сентября, 09:20 • 31109 просмотра
Рада приняла закон о военном омбудсмене: что предусматривается
Эксклюзив
17 сентября, 05:30 • 38070 просмотра
День усыновления: почему тысячи украинских подростков до сих пор ждут семью
17 сентября, 02:27 • 37997 просмотра
Силы обороны Украины уничтожают врага: Сырский назвал потери России за 2025 годVideo
16 сентября, 16:50 • 101742 просмотра
Визит Трампа в Британию: программа мероприятий и чего ожидать
Эксклюзив
16 сентября, 15:22 • 119071 просмотра
Эпидемический сезон в Украине: время, когда мы вспоминаем, что аптека рядом – это удобно
Эксклюзив
16 сентября, 14:08 • 53744 просмотра
КМУ продлил сроки служебного расследования в отношении временно отстраненного главы Госавиаслужбы Бильчука еще на месяц – источник
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+14°
2м/с
91%
749мм
Популярные новости
Готовим запеканку: топ невероятно вкусных рецептовPhoto17 сентября, 08:16 • 51414 просмотра
25 миллионов пересечений и сотни нарушителей: представитель ГПСУ рассказал, что происходит на границе с ЕС и Молдовой17 сентября, 10:38 • 5246 просмотра
Отец убитой в США Ирины Заруцкой выехал за границу, информация о том, что его не выпускали, является ложной - Демченко17 сентября, 10:56 • 15666 просмотра
Король Чарльз может повлиять на позицию Трампа по Украине - Politico17 сентября, 11:08 • 20752 просмотра
Кубок Украины по футболу: расписание матчей 1/16 финала12:21 • 17141 просмотра
публикации
Кубок Украины по футболу: расписание матчей 1/16 финала12:21 • 17206 просмотра
Готовим запеканку: топ невероятно вкусных рецептовPhoto17 сентября, 08:16 • 51489 просмотра
Визит Трампа в Британию: программа мероприятий и чего ожидать16 сентября, 16:50 • 101747 просмотра
Эпидемический сезон в Украине: время, когда мы вспоминаем, что аптека рядом – это удобно
Эксклюзив
16 сентября, 15:22 • 119077 просмотра
Враг бьет по логистическим складам. Что известно об ударе шахеда в Киевской области16 сентября, 12:55 • 66664 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Карл III
Королева Камилла
Марко Рубио
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Польша
Великобритания
Государственная граница Украины
Реклама
УНН Lite
Известный продюсер Бейонсе и Дрейка внезапно скончался в нью-йоркской квартире17:52 • 728 просмотра
Aston Martin и Egg создают роскошную детскую коляску за $3000Photo17:24 • 1092 просмотра
Coachella 2026 объявила хедлайнеров: Бибер, Карпентер, Karol G и Anyma16 сентября, 14:15 • 39382 просмотра
На концерт Пивоварова в Нью-Йорке ворвалась полиция и остановила выступлениеVideo16 сентября, 12:26 • 44616 просмотра
Премия "Эмми": звезда сериала "Юность" стал самым молодым лауреатом в истории вручения. Список победителейPhoto15 сентября, 08:11 • 73820 просмотра
Актуальное
Дія (сервис)
MIM-104 Patriot
Ми-8
ЧатГПТ
Беспилотный летательный аппарат

Прослушка в кабинете мэра Львова Садового: СБУ начало уголовное производство

Киев • УНН

 • 1000 просмотра

Устройство изымут и направят на экспертизу, досудебное расследование продолжается.

Прослушка в кабинете мэра Львова Садового: СБУ начало уголовное производство

Служба безопасности Украины открыла уголовное производство после того, как в кабинете мэра Львова Андрея Садового было обнаружено прослушивающее устройство. Устройство будет изъято и направлено на проведение соответствующих экспертиз. Об этом журналисту УНН сообщили в пресс-службе СБУ.

Детали

Следователи Службы безопасности Украины начали уголовное производство по факту обнаружения постороннего технического средства в рабочем кабинете городского головы г. Львов. Сейчас сотрудники СБУ проводят все необходимые следственно-оперативные мероприятия в помещении Львовского городского совета. Устройство будет изъято и направлено на проведение соответствующих экспертиз

- сообщили в СБУ.

Досудебное расследование осуществляется по ч. 1 ст. 359 Уголовного кодекса Украины (незаконное использование специальных технических средств получения информации).

Напомним

Городской голова Львова Андрей Садовый сообщил о наличии в его рабочем кабинете прослушивающего устройства.

Павел Башинский

ОбществоПолитикаКриминал и ЧП
Служба безопасности Украины
Андрей Садовый
Украина
Львов