Пропозиція Ляшко скасувати податки на мінімальну зарплату відновить соціальну справедливість - Цибулько

За даними Держстату, мінімальну зарплату в розмірі 4173 грн отримують 1,67 млн ​​українців. При цьому з "мінімалки" знімаються податки, тоді як чиновники з мільйонними доходами платять відрахування державі тільки з перших 50 тис. грн. Інші доходи не підлягають оподаткуванню. Лідер Радикальної партії, на думку Цибулька, пропонує справедливий, економічно обґрунтований механізм, який дозволить усунути соціальний дисбаланс без шкоди для Пенсійного фонду.

"Диспропорції в системі оплати праці породили в Україні "клуб недоторканних". І ці недоторкані живуть навіть краще депутатів, зарплата яких істотно менше ніж у деяких категорій державних управлінців. У підсумку, одні отримують "мінімалку" і платять 20% податків, інші - мільйонну зарплату і податки не платять. Це не справедливо! Ляшко пропонує скасувати норму, що дозволяє не платити податки на заробітну плату понад 50 тис. грн і скасувати оподаткування "мінімалки", - говорить політолог.

Цибулько зазначив також, що народним депутатам, яким вдалося встановити більш-менш врівноважену різницю між мінімальною та максимальною пенсіями, саме час взяти приклад з Ляшка і зайнятися наведенням порядку в зарплатної сфері.

"Оподаткування "мінімалки" на кшталт податків Яценюка на пенсії. І в цьому питанні має бути знайдено раціональне, соціально справедливе рішення", - вважає Цибулько.

Експерт додав, що таким раціональним рішенням може стати реалізація соціально-економічних ініціатив Радикальної партії, спрямованих на підвищення рівня реальної заробітної плати, скорочення кількості людей, що живуть на "мінімалку" за рахунок державної перепідготовки затребуваним спеціальностями, підвищення купівельної спроможності та інших програм.