Предложение Ляшко отменить налоги на минимальную зарплату восстановит социальную справедливость - Цыбулько
Киев • УНН
КИЕВ. 22 февраля. УНН. Лидер Радикальной партии прекрасно отдает себе отчет в том, что для установления социальной справедливости необходимо вести не только борьбу с бедностью, но и с теми, кто паразитирует на богатстве. Об этом говорит политический эксперт Владимир Цыбулько, оценивая социальные инициативы Олега Ляшко, сообщает УНН.
По данным Госстата, минимальную зарплату в размере 4173 грн получают 1,67 млн украинцев. При этом с “минималки” снимаются налоги, тогда как чиновники с миллионными доходами платят отчисления государству только с первых 50 тыс. грн. Остальные доходы не подлежат налогообложению. Лидер Радикальной партии, по мнению Цыбулько, предлагает справедливый, экономически обоснованный механизм, который позволит устранить социальный дисбаланс без ущерба для Пенсионного фонда.
“Диспропорции в системе оплаты труда породили в Украине “клуб неприкасаемых”. И эти неприкасаемые живут даже лучше депутатов, зарплата которых существенно меньше чем у некоторых категорий государственных управленцев. В итоге, одни получают “минималку” и платят 20% налогов, другие — миллионную зарплату и налоги не платят. Это несправедливо! Ляшко предлагает отменить норму, позволяющую не платить налоги на заработную плату свыше 50 тыс. грн и отменить налогообложение “минималки”, — свидетельствует политолог.
Цыбулько отметил также, что народным депутатам, которым удалось установить более-менее уравновешенную разницу между минимальной и максимальной пенсиями, самое время последовать примеру Ляшко и заняться наведением порядка в зарплатной сфере.
“Налогообложение “минималки” сродни налогам Яценюка на пенсии. И в этом вопросе должно быть найдено рациональное, социально справедливое решение“,- считает Цыбулько.
Эксперт добавил, что таким рациональным решением может стать реализация социально-экономических инициатив Радикальной партии, направленных на повышение уровня реальной заработной платы, сокращение количества людей, живущих на “минималку” за счет государственной переподготовки востребованным специальностям, повышение покупательской способности и других программ.