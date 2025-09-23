Промпродукція за рік подорожчала на 7,3%: що з цінами у видобуванні, металургії та на продовольство

Ціни виробників промислової продукції в серпні зросли на 7,3% у річному вимірі, і на 4,7% до попереднього місяця. Про це свідчать дані Держстатистики, передає УНН.

Як повідомляється, основним чинником зростання цін у серпні проти липня стала сфера постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря: +9,4% до липня 2025 року. Водночас у річному вимірі у постачанні електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря ціни зросли на 2,5%.

Ціни на продукцію переробної промисловості у серпні у річному вимірі підвищилися на 11,4% (у місячному вимірі +0,9%), зокрема, у виробництві харчових продуктів, напоїв і тютюнових виробів - 19,5% (+1,6%), у тому числі м'яса та м'ясних продуктів - 23,4% (+1,3%), молочних продуктів - 17,7% (+2,4%), хліба, хлібобулочних і борошняних виробів - 15,5% (+0,3%), напоїв - 9,7% (без змін за місяць).

У добувній промисловості і розробленні кар’єрів у серпні цього року проти показника серпня 2024 року продукція подорожчала на 5,2% (у місячному вимірі +1,2%), зокрема, у добуванні сирої нафти і природного газу – на 9,8% (+2,2%), металевих руд – на 2% (+0,6%), а в сфері видобутку кам’яного вугілля ціни знизилися на 0,7% (-0,5%).

Також, зокрема, у виробництві хімічних речовин і хімічної продукції ціни показали зростання на 5,7% (у місячному вимірі +0,1%), автотранспортних засобів, причепів, напівпричепів та інших транспортних засобів – на 5,8% (-0,8%), металургійному виробництві, виробництві готових металевих виробів, крім машин та устатковання – на 4,8% (+1,7%), комп’ютерів, електронної та оптичної продукції – на 15,4% (+0,2%), основних фармацевтичних продуктів і фармацевтичних препаратів – на 9,1% (+0,1%), а також електричного устатковання – на 6,7% (-1,6%), а у виробництві коксу та продуктів нафтоперероблення знизилися на 12,1% (-1,5%).

Дані наведено без урахування тимчасово окупованих російською федерацією територій та частини територій, на яких ведуться (велися) бойові дії.

