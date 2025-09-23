$41.380.13
Ексклюзив
13:28
В Умані під час святкування Рош га-Шана вилучили речовини, схожі на наркотики: поліція каже, що випадки поодинокі
Ексклюзив
12:09
Демографічна криза в Україні: оцінки Інституту демографії та варіанти вирішення проблем
11:29
Кабмін подав до ВР програму дій уряду з 12 пріоритетами: що передбачається
23 вересня, 05:00
На ювілейній сесії Генасамблеї ООН виступлять близько сотні президентів та понад 40 прем'єрів
23 вересня, 00:52
Президент Туреччини не вірить у швидке завершення війни в Україні
22 вересня, 20:12
Зеленський прибув до Нью-Йорка. На порядку денному участь в Генасамблеї ООН та десятки зустрічей
22 вересня, 17:45
Трамп 23 вересня проведе зустріч із Зеленським - Білий дім
22 вересня, 12:19
Вбивство підлітка на фунікулері у Києві: суд засудив Косова до довічного увʼязнення
22 вересня, 11:53
Базова соціальна допомога вже в "Дії": замінить п'ять різних виплат
Ексклюзив
22 вересня, 11:25
"Золота карта" від Трампа: чи може Україна використати американський досвід інвестицій в обмін на право на проживання або робочу візу?
Демографічна криза в Україні: оцінки Інституту демографії та варіанти вирішення проблем
12:09
Промпродукція за рік подорожчала на 7,3%: що з цінами у видобуванні, металургії та на продовольство

Київ • УНН

 • 360 перегляди

У серпні ціни виробників промислової продукції зросли на 7,3% у річному вимірі. Основним чинником зростання у місячному вимірі стало постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря.

Промпродукція за рік подорожчала на 7,3%: що з цінами у видобуванні, металургії та на продовольство

Ціни виробників промислової продукції в серпні зросли на 7,3% у річному вимірі, і на 4,7% до попереднього місяця. Про це свідчать дані Держстатистики, передає УНН.

Деталі

Як повідомляється, основним чинником зростання цін у серпні проти липня стала сфера постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря: +9,4% до липня 2025 року. Водночас у річному вимірі у постачанні електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря ціни зросли на 2,5%.

Ціни на продукцію переробної промисловості у серпні у річному вимірі підвищилися на 11,4% (у місячному вимірі +0,9%), зокрема, у виробництві харчових продуктів, напоїв і тютюнових виробів - 19,5% (+1,6%), у тому числі м'яса та м'ясних продуктів - 23,4% (+1,3%), молочних продуктів - 17,7% (+2,4%), хліба, хлібобулочних і борошняних виробів - 15,5% (+0,3%), напоїв - 9,7% (без змін за місяць).

У добувній промисловості і розробленні кар’єрів у серпні цього року проти показника серпня 2024 року продукція подорожчала на 5,2% (у місячному вимірі +1,2%), зокрема, у добуванні сирої нафти і природного газу – на 9,8% (+2,2%), металевих руд – на 2% (+0,6%), а в сфері видобутку кам’яного вугілля ціни знизилися на 0,7% (-0,5%).

Також, зокрема, у виробництві хімічних речовин і хімічної продукції ціни показали зростання на 5,7% (у місячному вимірі +0,1%), автотранспортних засобів, причепів, напівпричепів та інших транспортних засобів – на 5,8% (-0,8%), металургійному виробництві, виробництві готових металевих виробів, крім машин та устатковання – на 4,8% (+1,7%), комп’ютерів, електронної та оптичної продукції – на 15,4% (+0,2%), основних фармацевтичних продуктів і фармацевтичних препаратів – на 9,1% (+0,1%), а також електричного устатковання – на 6,7% (-1,6%), а у виробництві коксу та продуктів нафтоперероблення знизилися на 12,1% (-1,5%).

Дані наведено без урахування тимчасово окупованих російською федерацією територій та частини територій, на яких ведуться (велися) бойові дії.

Інфляція у серпні сповільнилася до 13,2%: що відбувається із цінами на одяг та харчі11.09.25, 20:00 • 3307 переглядiв

Юлія Шрамко

