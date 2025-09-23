$41.380.13
Эксклюзив
13:28 • 5738 просмотра
В Умани во время празднования Рош ха-Шана изъяли вещества, похожие на наркотики: полиция говорит, что случаи единичные
Эксклюзив
12:09 • 19091 просмотра
Демографический кризис в Украине: оценки Института демографии и варианты решения проблем
11:29 • 15697 просмотра
Кабмин подал в ВР программу действий правительства с 12 приоритетами: что предусматривается
23 сентября, 05:00 • 42444 просмотра
На юбилейной сессии Генассамблеи ООН выступят около сотни президентов и более 40 премьеров
23 сентября, 00:52 • 35756 просмотра
Президент Турции не верит в скорое завершение войны в Украине
22 сентября, 20:12 • 35091 просмотра
Зеленский прибыл в Нью-Йорк. На повестке дня участие в Генассамблее ООН и десятки встречVideo
22 сентября, 17:45 • 48864 просмотра
Трамп 23 сентября проведет встречу с Зеленским - Белый дом
22 сентября, 12:19 • 49079 просмотра
Убийство подростка на фуникулере в Киеве: суд приговорил Косова к пожизненному заключениюPhoto
22 сентября, 11:53 • 44907 просмотра
Базовая социальная помощь уже в "Дія": заменит пять разных выплатVideo
Эксклюзив
22 сентября, 11:25 • 69983 просмотра
"Золотая карта" от Трампа: может ли Украина использовать американский опыт инвестиций в обмен на право на проживание или рабочую визу?
ГИА для 4-х классов: какие будут предметы и задания23 сентября, 07:45 • 36650 просмотра
Долларовое дерево в вашем доме: секреты ухода за замиокулькасом и правила пересадкиPhoto23 сентября, 08:45 • 33148 просмотра
Внутренний конфликт в "Слуге народа": Зеленский критикует законодателей и журналистов - Politico23 сентября, 09:15 • 15217 просмотра
Китайское судно трижды заходило в оккупированный Севастополь, нарушая запрет - FTPhoto23 сентября, 10:03 • 19483 просмотра
Рынок решает все: дешевые аналоги лекарств вытесняют дорогие препараты10:33 • 17689 просмотра
Промпродукция за год подорожала на 7,3%: что с ценами в добыче, металлургии и на продовольствие

Киев • УНН

 • 770 просмотра

В августе цены производителей промышленной продукции выросли на 7,3% в годовом исчислении. Основным фактором роста в месячном исчислении стала поставка электроэнергии, газа, пара и кондиционированного воздуха.

Промпродукция за год подорожала на 7,3%: что с ценами в добыче, металлургии и на продовольствие

Цены производителей промышленной продукции в августе выросли на 7,3% в годовом исчислении и на 4,7% по сравнению с предыдущим месяцем. Об этом свидетельствуют данные Госстатистики, передает УНН.

Детали

Как сообщается, основным фактором роста цен в августе по сравнению с июлем стала сфера поставок электроэнергии, газа, пара и кондиционированного воздуха: +9,4% к июлю 2025 года. В то же время в годовом исчислении в поставках электроэнергии, газа, пара и кондиционированного воздуха цены выросли на 2,5%.

Цены на продукцию перерабатывающей промышленности в августе в годовом исчислении повысились на 11,4% (в месячном исчислении +0,9%), в частности, в производстве пищевых продуктов, напитков и табачных изделий – 19,5% (+1,6%), в том числе мяса и мясных продуктов – 23,4% (+1,3%), молочных продуктов – 17,7% (+2,4%), хлеба, хлебобулочных и мучных изделий – 15,5% (+0,3%), напитков – 9,7% (без изменений за месяц).

В добывающей промышленности и разработке карьеров в августе этого года по сравнению с показателем августа 2024 года продукция подорожала на 5,2% (в месячном исчислении +1,2%), в частности, в добыче сырой нефти и природного газа – на 9,8% (+2,2%), металлических руд – на 2% (+0,6%), а в сфере добычи каменного угля цены снизились на 0,7% (-0,5%).

Также, в частности, в производстве химических веществ и химической продукции цены показали рост на 5,7% (в месячном исчислении +0,1%), автотранспортных средств, прицепов, полуприцепов и других транспортных средств – на 5,8% (-0,8%), металлургическом производстве, производстве готовых металлических изделий, кроме машин и оборудования – на 4,8% (+1,7%), компьютеров, электронной и оптической продукции – на 15,4% (+0,2%), основных фармацевтических продуктов и фармацевтических препаратов – на 9,1% (+0,1%), а также электрического оборудования – на 6,7% (-1,6%), а в производстве кокса и продуктов нефтепереработки снизились на 12,1% (-1,5%).

Данные приведены без учета временно оккупированных российской федерацией территорий и части территорий, на которых ведутся (велись) боевые действия.

Инфляция в августе замедлилась до 13,2%: что происходит с ценами на одежду и продукты11.09.25, 20:00 • 3307 просмотров

Юлия Шрамко

