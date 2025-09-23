Промпродукция за год подорожала на 7,3%: что с ценами в добыче, металлургии и на продовольствие

Цены производителей промышленной продукции в августе выросли на 7,3% в годовом исчислении и на 4,7% по сравнению с предыдущим месяцем. Об этом свидетельствуют данные Госстатистики, передает УНН.

Детали

Как сообщается, основным фактором роста цен в августе по сравнению с июлем стала сфера поставок электроэнергии, газа, пара и кондиционированного воздуха: +9,4% к июлю 2025 года. В то же время в годовом исчислении в поставках электроэнергии, газа, пара и кондиционированного воздуха цены выросли на 2,5%.

Цены на продукцию перерабатывающей промышленности в августе в годовом исчислении повысились на 11,4% (в месячном исчислении +0,9%), в частности, в производстве пищевых продуктов, напитков и табачных изделий – 19,5% (+1,6%), в том числе мяса и мясных продуктов – 23,4% (+1,3%), молочных продуктов – 17,7% (+2,4%), хлеба, хлебобулочных и мучных изделий – 15,5% (+0,3%), напитков – 9,7% (без изменений за месяц).

В добывающей промышленности и разработке карьеров в августе этого года по сравнению с показателем августа 2024 года продукция подорожала на 5,2% (в месячном исчислении +1,2%), в частности, в добыче сырой нефти и природного газа – на 9,8% (+2,2%), металлических руд – на 2% (+0,6%), а в сфере добычи каменного угля цены снизились на 0,7% (-0,5%).

Также, в частности, в производстве химических веществ и химической продукции цены показали рост на 5,7% (в месячном исчислении +0,1%), автотранспортных средств, прицепов, полуприцепов и других транспортных средств – на 5,8% (-0,8%), металлургическом производстве, производстве готовых металлических изделий, кроме машин и оборудования – на 4,8% (+1,7%), компьютеров, электронной и оптической продукции – на 15,4% (+0,2%), основных фармацевтических продуктов и фармацевтических препаратов – на 9,1% (+0,1%), а также электрического оборудования – на 6,7% (-1,6%), а в производстве кокса и продуктов нефтепереработки снизились на 12,1% (-1,5%).

Данные приведены без учета временно оккупированных российской федерацией территорий и части территорий, на которых ведутся (велись) боевые действия.

Инфляция в августе замедлилась до 13,2%: что происходит с ценами на одежду и продукты