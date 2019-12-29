Прокурор у справі “Токіо Стар” заявив про тиск з боку власника готелю
Київ • УНН
КИЇВ. 29 грудня. УНН. Прокурор, що здійснює процесуальний нагляд у кримінальному провадженні з розслідування пожежі в одеському готелі “Токіо Стар”, заявив про тиск з боку власника готелю. Про це УНН повідомили у правоохоронних органах.
Прокурор заявив, що власник готелю, який є підозрюваним у кримінальному провадженні, розповсюджує недостовірну інформацію про статки представника обвинувачення та його родичів. Також прокурор заявив, що підозрюваний обвинувачує його в корупції та хабарництві.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Донька загиблої в готелі "Токіо Стар" австралійки вимагає 1 млн доларів
Всі ці обвинувачення спрямовані на те, щоб змусити прокурора ухвалити неправомірне рішення в рамках кримінального провадження, яке має в подальшому сприяти зміні запобіжного заходу з домашнього арешту на більш м’який.
Розпочато розслідування за ст.343 КК України (втручання у діяльність працівника правоохоронного органу).
Як повідомлялося раніше, вночі 17 серпня в Одесі сталася пожежа в готелі “Токіо Стар”, загинуло 9 осіб.