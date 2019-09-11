Донька загиблої в готелі "Токіо Стар" австралійки вимагає 1 млн доларів
Київ • УНН
КИЇВ. 11 вересня. УНН. Донька загиблої під час пожежі в одеському готелі “Токіо Стар” австралійки вимагає від винних у пожежі моральної компенсації у розмірі 1 млн доларів. Про це журналісту УНН повідомила адвокат потерпілої Юлія Нєганова.
“Донька загиблої австралійки вимагає 1 мільйон доларів у винного у пожежі, хто саме це буде, вже буде встановлювати слідство. Але цивільний позов у рамках цього кримінального провадження в неї був заявлений на суму 1 млн дол моральний збиток та 25 тисяч доларів матеріального збитку”, — сказала Нєганова.
Як повідомлялося раніше, серед загиблих під час пожежі в одеському готелі “Токіо Стар” була громадянка Австралії.
Нагадаємо, прокуратура повідомила підозру старшому адміністратору готелю, де загинули 9 людей.
Як повідомляв УНН, прокуратура повідомила про підозру співвласнику одеського готелю “Токіо Стар”, де під час пожежі загинуло 9 людей.
Також, Апеляційний суд Одеської області залишив під вартою власника одеського готелю “Токіо Стар” Вадима Чорного.