Дочь погибшей в гостинице "Токио Стар" австралийки требует 1 млн долларов

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Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 83810 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 114397 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 106157 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

Эксклюзив
НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
6 марта, 14:10 • 112821 просмотра

НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога
6 марта, 07:39 • 120832 просмотра

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 148830 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
5 марта, 16:07 • 149068 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

Эксклюзив
"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
5 марта, 15:54 • 140523 просмотра

"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила
5 марта, 15:49 • 189197 просмотра

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом
5 марта, 13:05 • 116765 просмотра

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом

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Дочь погибшей в гостинице "Токио Стар" австралийки требует 1 млн долларов

Дочь погибшей в гостинице "Токио Стар" австралийки требует 1 млн долларов

Киев  •  УНН

 • 11460 просмотра

КИЕВ. 11 сентября. УНН. Дочь погибшей во время пожара в одесской гостинице “Токио Стар” австралийки требует от виновных в пожаре моральной компенсации в размере 1 млн долларов. Об этом журналисту УНН сообщила адвокат потерпевшей Юлия Неганова.

“Дочь погибшей австралийки требует 1 миллион долларов у виновного в пожаре, кто именно это будет, уже будет устанавливать следствие. Но гражданский иск в рамках этого уголовного производства в нее был заявлен на сумму 1 млн долл моральный ущерб и 25 тысяч долларов материального ущерба”, — сказала Неганова.

Как сообщалось ранее, среди погибших во время пожара в одесской гостинице “Токио Стар” была гражданка Австралии.

Напомним, прокуратура сообщила подозрение старшему администратору отеля, где погибли 9 человек.

Как сообщал УНН, прокуратура сообщила о подозрении совладельцу одесского отеля “Токио Стар”, где при пожаре погибли 9 человек.

Также, Апелляционный суд Одесской области оставил под стражей владельца одесского отеля “Токио Стар” Вадима Черного.

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