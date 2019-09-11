Дочь погибшей в гостинице "Токио Стар" австралийки требует 1 млн долларов
Киев • УНН
КИЕВ. 11 сентября. УНН. Дочь погибшей во время пожара в одесской гостинице “Токио Стар” австралийки требует от виновных в пожаре моральной компенсации в размере 1 млн долларов. Об этом журналисту УНН сообщила адвокат потерпевшей Юлия Неганова.
“Дочь погибшей австралийки требует 1 миллион долларов у виновного в пожаре, кто именно это будет, уже будет устанавливать следствие. Но гражданский иск в рамках этого уголовного производства в нее был заявлен на сумму 1 млн долл моральный ущерб и 25 тысяч долларов материального ущерба”, — сказала Неганова.
Как сообщалось ранее, среди погибших во время пожара в одесской гостинице “Токио Стар” была гражданка Австралии.
Напомним, прокуратура сообщила подозрение старшему администратору отеля, где погибли 9 человек.
Как сообщал УНН, прокуратура сообщила о подозрении совладельцу одесского отеля “Токио Стар”, где при пожаре погибли 9 человек.
Также, Апелляционный суд Одесской области оставил под стражей владельца одесского отеля “Токио Стар” Вадима Черного.