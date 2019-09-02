Співвласнику готелю “Токіо Стар”, де згоріло 9 людей, повідомили про підозру
Київ • УНН
КИЇВ. 2 вересня. УНН. Прокуратура повідомила про підозру співвласнику одеського готелю “Токіо Стар”, де під час пожежі загинуло 9 людей, передає УНН із посиланням на пресслужбу прокуратури Одеської області.
"...сьогодні, 2 вересня, ...повідомили про підозру другому власнику готелю (“Токіо Стар” - ред.) у порушенні вимог пожежної безпеки, що спричинило загибель дев’яти людей (ч. 2 ст. 270 КК України)", - йдеться у повідомленні.
У прокуратурі також додали, що у зв’язку з тим, що підозрюваний переховується від органу досудового розслідування, підготовлено клопотання до суду про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, а також про дозвіл на його затримання.
Досудове розслідування триває.
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Нагадаємо, що 18 серпня прокуратура вже повідомила про підозру за тією ж статтею власнику приміщення, до якого застосовано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.
Унаслідок трагічної пожежі ще 10 громадян отримали тілесні ушкодження різного ступеню тяжкості, а багатьом постояльцям готелю завдано матеріальну шкоду.