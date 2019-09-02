Совладельцу отеля "Токио Стар", где сгорело 9 человек, сообщили о подозрении
Киев • УНН
КИЕВ. 2 сентября. УНН. Прокуратура сообщила о подозрении совладельцу одесского отеля "Токио Стар", где при пожаре погибли 9 человек, передает УНН со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Одесской области.
"... сегодня, 2 сентября ... сообщили о подозрении второму владельцу отеля ("Токио Стар"- ред.) в нарушении требований пожарной безопасности, что повлекло гибель девяти человек (ч. 2 ст. 270 УК Украины)", - говорится в сообщении.
В прокуратуре также добавили, что в связи с тем, что подозреваемый скрывается от органа досудебного расследования, подготовлено ходатайство в суд об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей, а также о разрешении на его задержание.
Досудебное расследование продолжается.
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Напомним, что 18 августа прокуратура уже сообщила о подозрении по той же статье владельцу помещения, к которому применена мера пресечения в виде содержания под стражей.
В результате трагического пожара еще 10 граждан получили телесные повреждения разной степени тяжести, а многим постояльцам отеля нанесен материальный ущерб.