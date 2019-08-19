Власнику готелю в Одесі після смертельної пожежі повідомили про підозру
Київ • УНН
КИЇВ. 19 серпня. УНН. Прокуратура Одещини повідомила про підозру власнику готелю в Одесі, на пожежі в якому загинуло дев’ять людей. Про це УНН повідомляє з посиланням на дані пресслужби прокуратури Одеської області.
"Слідчі... затримали фактичного власника готелю "Токіо Стар", де сталася пожежа. Наразі прокуратура повідомила про підозру вказаній особі у порушенні вимог пожежної безпеки, що спричинило тяжкі наслідки (ч. 2 ст. 270 КК України)", - вказали у прокуратурі.
У ніч на суботу, 17 серпня 2019, у готелі "Токіо Стар" в Одесі сталася пожежа, що забрала життя дев’яти людей. Постраждали десять громадян.
Тривають слідчі дії з метою встановлення всіх обставин події.
Вживаються заходи для вилучення та дослідження установчих документів підприємства - власника готелю, фінансово-господарської діяльності, установки, обслуговування пожежної сигналізації та інших.