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ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 126949 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 137146 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 125950 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

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НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
6 марта, 14:10 • 127917 просмотра

НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины

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6 марта, 07:39 • 130084 просмотра

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5 марта, 17:33 • 153130 просмотра

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Владельцу гостиницы в Одессе после смертельного пожара сообщили о подозрении

Владельцу гостиницы в Одессе после смертельного пожара сообщили о подозрении

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 19 августа. УНН. Прокуратура Одесской области сообщила о подозрении владельцу гостиницы в Одессе, на пожаре в котором погибли девять человек. Об этом УНН сообщает со ссылкой на данные прессслужбы прокуратуры Одесской области.

"Следователи... задержали фактического владельца гостиницы "Токио Стар", где произошел пожар. Сейчас прокуратура сообщила о подозрении указанному лицу в нарушении требований пожарной безопасности, повлекших тяжкие последствия (ч. 2 ст. 270 УК Украины)", - указали в прокуратуре.

В ночь на субботу, 17 августа 2019 года, в гостинице "Токио Стар" в Одессе произошел пожар, унесший жизни девяти человек. Пострадали десять граждан.

Продолжаются следственные действия с целью установления всех обстоятельств происшествия.

Принимаются меры для изъятия и исследования учредительных документов предприятия - владельца отеля, финансово-хозяйственной деятельности, установки, обслуживания пожарной сигнализации и других.

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