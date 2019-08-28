Пожежа в одеському готелі: суд залишив під вартою власника
Київ • УНН
КИЇВ. 28 серпня. УНН. Апеляційний суд Одеської області залишив під вартою власника одеського готелю “Токіо Стар” Вадима Чорного, пожежа в якому забрала дев’ять життів. Про це кореспонденту УНН повідомили у пресслужбі прокуратури Одеської області.
“Суд задовольнив вимоги сторони захисту частково, скасував ухвалу Київського районного суду і постановив нову в якій застосував запобіжний захід до підозрюваного, також у вигляді тримання під вартою без можливості внесення застави й рахується не відсьогодні, а з моменту затримання”, — сказали в пресслужбі.
Однак в пресслужбі, зазначили, що наразі не відомо в якій саме частині суд частково задовольнив вимоги захисту. Тому що повний документ з мотивацією суду буде 2 вересня.
Нагадаємо, Київський районний суд міста Одеси задовольнив клопотання прокурора про обрання запобіжного заходу власнику одеського готелю “Токіо Стар” Вадима Чорного, пожежа в якому забрала дев’ять життів.
Як повідомляв УНН, правоохоронці затримали Вадима Чорного після пожежі у готелі “Токіо Стар”, у якій загинули дев’ять осіб. Згодом власнику одеського готелю прокуратура оголосила про підозру.