Пожар в одесском отеле: суд оставил под стражей владельца
Киев • УНН
КИЕВ. 28 августа. УНН. Апелляционный суд Одесской области оставил под стражей владельца одесского отеля “Токио Стар” Вадима Черного, пожар в котором унес девять жизней. Об этом корреспонденту сообщили УНН в пресс-службе прокуратуры Одесской области.
“Суд удовлетворил требования стороны защиты частично, отменил решение Киевского районного суда и постановил новое в которой применил меру пресечения к подозреваемому, также в виде содержания под стражей без возможности внесения залога и считается не от сегодняшнего дня, а с момента задержания”, — сказали в пресс-службе.
Однако в пресс-службе, отметили, что пока не известно в какой именно части суд частично удовлетворил требования защиты. Потому что полный документ с мотивацией суда будет 2 сентября.
Напомним, Киевский районный суд Одессы удовлетворил ходатайство прокурора об избрании меры пресечения владельцу одесского отеля “Токио Стар” Вадима Черного, пожар в котором унес девять жизней.
Как сообщал УНН, правоохранители задержали Вадима Черного после пожара в гостинице “Токио Стар”, в которой погибли девять человек. Впоследствии владельцу одесского отеля прокуратура объявила о подозрении.