Суд обрав запобіжний захід власнику одеського готелю
Київ • УНН
КИЇВ. 20 серпня. УНН. Київський районний суд міста Одеси задовольнив клопотання прокурора про обрання запобіжного заходу власнику одеського готелю “Токіо Стар” Вадима Чорного, пожежа в якому забрала дев’ять життів. Про це кореспонденту УНН повідомили у пресслужбі прокуратури Одеської області.
“Суд обрав запобіжний захід (власнику одеського готелю „Токіо Стар“ Вадиму Чорному — ред.) у вигляді тримання під вартою”, — сказали в пресслужбі.
Нагадаємо, що 19 серпня Київський районний суд Одеси оголосив перерву стосовно обрання запобіжного заходу власнику готеля “Токіо Стар” Вадиму Чорному.
Правоохоронці затримали Вадима Чорного після пожежі у готелі “Токіо Стар”, у якій загинули дев’ять осіб. Згодом власнику одеського готеля прокуратура оголосила про підозру.