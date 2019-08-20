Суд избрал меру пресечения владельцу одесского отеля
Киев • УНН
КИЕВ. 20 августа. УНН. Киевский районный суд Одессы удовлетворил ходатайство прокурора об избрании меры пресечения владельцу одесского отеля “Токио Стар” Вадима Черного, пожар в котором унес девять жизней. Об этом корреспонденту сообщили УНН в пресс-службу прокуратуры Одесской области.
“Суд избрал меру пресечения (владельцу одесского отеля” Токио Стар “Вадиму Черному — ред.) в виде содержания под стражей”, — сказали в пресс служба.
Напомним, что 19 августа Киевский районный суд Одессы объявил перерыв по избранию меры пресечения владельцу отеля “Токио Стар” Вадиму Черному.
Правоохранители задержали Вадима Черного после пожара в гостинице “Токио Стар”, в которой погибли девять человек. Впоследствии владельцу одесского отеля прокуратура объявила о подозрении.