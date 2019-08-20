“Суд избрал меру пресечения (владельцу одесского отеля” Токио Стар “Вадиму Черному — ред.) в виде содержания под стражей”, — сказали в пресс служба.

Напомним, что 19 августа Киевский районный суд Одессы объявил перерыв по избранию меры пресечения владельцу отеля “Токио Стар” Вадиму Черному.

Правоохранители задержали Вадима Черного после пожара в гостинице “Токио Стар”, в которой погибли девять человек. Впоследствии владельцу одесского отеля прокуратура объявила о подозрении.