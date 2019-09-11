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Прокуратура повідомила підозру старшому адміністратору готелю, де загинули 9 людей

Прокуратура повідомила підозру старшому адміністратору готелю, де загинули 9 людей

Київ • УНН

 • 9683 перегляди

КИЇВ. 11 вересня. УНН. Прокуратура Одеської області повідомила про підозру у порушенні правил пожежної безпеки старшому адміністратору готелю “Токіо Стар”, в якому у результаті пожежі загинули 9 людей, пише УНН з посиланням на пресслужбу прокуратури області.

Прокурори прокуратури Одещини спільно зі слідчими ГУНП в області відповідно до вимог Закону повідомили про підозру старшому адміністратору готелю “Токіо-Стар” у порушенні правил пожежної безпеки, що спричинило загибель людей (ч. 2 ст. 270 КК України).

“За даними розслідування, з 2009 року вказана особа працювала старшим адміністратором та, як фактичний керівник готелю, підпорядковувалась власникам приміщення, отримувала від них вказівки та звітувала про роботу закладу, передавала кошти від бізнесу. Відповідно до домовленості до функціональних обов’язків громадянки входило вирішення у тому числі питань, пов’язаних із пожежною безпекою закладу”, — вказано у повідомленні.

З’ясовано, що діяльність готелю велася з грубим порушенням вимог пожежної безпеки.

Під час виїзду на початку липня 2019 року на місце фахівці ДСНС склали акт про неможливість проведення перевірки у зв’язку з тим, що за інформацією адміністрації готелю підприємство припинило господарську діяльність за вказаною адресою.

У цьому ж місяці в приміщенні пральні, що фактично обслуговувала три готелі, почали спрацьовувати автомати захисту електрообладнання та плавитись розетки.

Як писав УНН, співвласнику готелю “Токіо Стар”, де згоріло 9 людей, повідомили про підозру.

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