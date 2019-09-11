Прокуратура сообщила подозрение старшему администратору отеля, где погибли 9 человек

Прокуроры прокуратуры Одесской области совместно со следователями ГУНП в области в соответствии с требованиями Закона сообщили о подозрении старшему администратору отеля “Токио-Стар” в нарушении правил пожарной безопасности, повлекшем гибель людей (ч. 2 ст. 270 УК Украины).

“По данным расследования, с 2009 года указанное лицо работала старшим администратором и, как фактический руководитель отеля, подчинялась владельцам помещения, получала от них указания и отчитывалась о работе учреждения, передавала средства от бизнеса. Согласно договоренности с функциональными обязанностями гражданки входило решение в том числе вопросов, связанных с пожарной безопасностью заведения”, — указано в сообщении.

Выяснено, что деятельность отеля велась с грубым нарушением требований пожарной безопасности.

Во время выезда в начале июля 2019 года на место специалисты ГСЧС составили акт о невозможности проведения проверки в связи с тем, что по информации администрации отеля предприятие прекратило хозяйственную деятельность по указанному адресу.

В этом же месяце в помещении прачечной, которая фактически обслуживала три гостиницы, начали срабатывать автоматы защиты электрооборудования и плавиться розетки.

Как писал УНН, совладельцу отеля “Токио Стар”, где сгорело 9 человек, сообщили о подозрении.