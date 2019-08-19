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Пожежа в одеському готелі: серед загиблих була дитина

Пожежа в одеському готелі: серед загиблих була дитина

Київ • УНН

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КИЇВ. 19 серпня. УНН. Поліцейські встановили особи шести загиблих під час пожежі в одеському готелі “Токіо Стар”, серед загиблих є громадянка Австралії, а також дитина. Про це УНН повідомляє з посиланням на пресслужбу поліції Одеської області.

"Станом на теперішній час поліцейськими встановлені особи шести загиблих. Двоє з них - жителі Одеської області (хлопець 2002 р.н. та дівчина 2001 р.н.), двоє - кияни (чоловік 1995 р.н. та жінка 1996 р.н.), 58-річний житель Дніпропетровщини та 73-річна громадянка Австралії. Заходи з ідентифікацій осіб ще трьох загиблих, серед яких - одна дитина, тривають", - йдеться в повідомленні.

Також повідомляється, що за результатами судово-медичного обстеження причина смерті усіх загиблих - отруєння продуктами горіння. Тому з усіх висунутих першочергових версій події робочою залишається версія про порушення встановлених законодавством вимог пожежної безпеки.

Нагадаємо, прокуратура Одещини повідомила про підозру власнику готелю в Одесі, на пожежі в якому загинуло дев’ять людей.

Як повідомляв УНН, у ніч на суботу, 17 серпня, у готелі "Токіо Стар" в Одесі сталася пожежа, що забрала життя дев’яти людей. Постраждали десять громадян.

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