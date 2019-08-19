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6 марта, 19:19 • 122466 просмотра

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Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 132928 просмотра

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Пожар в одесском отеле: среди погибших был ребенок

Пожар в одесском отеле: среди погибших был ребенок

Киев  •  УНН

 • 11185 просмотра

КИЕВ. 19 августа. УНН. Полицейские установили личности шести погибших при пожаре в одесской гостинице "Токио Стар", среди погибших есть гражданка Австралии, а также ребенок. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу полиции Одесской области.

"По состоянию на настоящее время полицейскими установлены личности шести погибших. Двое из них - жители Одесской области (парень 2002 г.р. и девушка 2001 г.р.), двое - киевляне (мужчина 1995 г.р. и женщина 1996 г.р.), 58-летний житель Днепропетровской области и 73-летняя гражданка Австралии. Мероприятия по идентификаций лиц еще трех погибших, среди которых - один ребенок, продолжаются", - говорится в сообщении.

Также сообщается, что по результатам судебно-медицинского обследования причина смерти всех погибших - отравление продуктами горения. Поэтому из всех выдвинутых первоочередных версий произошедшего рабочей остается версия о нарушении установленных законодательством требований пожарной безопасности.

Напомним, прокуратура Одесской области сообщила о подозрении владельцу гостиницы в Одессе, на пожаре в котором погибли девять человек.

Как сообщал УНН, в ночь на субботу, 17 августа, в гостинице "Токио Стар" в Одессе произошел пожар, унесший жизни девяти человек. Пострадали десять граждан.

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