Пожар в одесском отеле: среди погибших был ребенок
Киев • УНН
КИЕВ. 19 августа. УНН. Полицейские установили личности шести погибших при пожаре в одесской гостинице "Токио Стар", среди погибших есть гражданка Австралии, а также ребенок. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу полиции Одесской области.
"По состоянию на настоящее время полицейскими установлены личности шести погибших. Двое из них - жители Одесской области (парень 2002 г.р. и девушка 2001 г.р.), двое - киевляне (мужчина 1995 г.р. и женщина 1996 г.р.), 58-летний житель Днепропетровской области и 73-летняя гражданка Австралии. Мероприятия по идентификаций лиц еще трех погибших, среди которых - один ребенок, продолжаются", - говорится в сообщении.
Также сообщается, что по результатам судебно-медицинского обследования причина смерти всех погибших - отравление продуктами горения. Поэтому из всех выдвинутых первоочередных версий произошедшего рабочей остается версия о нарушении установленных законодательством требований пожарной безопасности.
Напомним, прокуратура Одесской области сообщила о подозрении владельцу гостиницы в Одессе, на пожаре в котором погибли девять человек.
Как сообщал УНН, в ночь на субботу, 17 августа, в гостинице "Токио Стар" в Одессе произошел пожар, унесший жизни девяти человек. Пострадали десять граждан.