Прокурор по делу "Токио Стар" заявил о давлении со стороны владельца отеля
Киев • УНН
КИЕВ. 29 декабря. УНН. Прокурор, осуществляющий процессуальный надзор в уголовном производстве по расследованию пожара в одесской гостинице "Токио Стар", заявил о давлении со стороны владельца отеля. Об этом сообщили УНН в правоохранительных органах.
Прокурор заявил, что владелец отеля, который является подозреваемым в уголовном производстве, распространяет недостоверную информацию о состоянии представителя обвинения и его родственников. Также прокурор заявил, что подозреваемый обвиняет его в коррупции и взяточничестве.
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Все эти обвинения направлены на то, чтобы заставить прокурора принять неправомерное решение в рамках уголовного производства, которое должно в дальнейшем способствовать изменению меры пресечения с домашнего ареста на более мягкий.
Начато расследование по ст.343 УК Украины (вмешательство в деятельность работника правоохранительного органа).
Как сообщалось ранее, ночью 17 августа в Одессе произошел пожар в гостинице "Токио Стар", погибли 9 человек.