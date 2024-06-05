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Проїзд лише для легкового транспорту: патрульні попередили про обмеження руху через ДніпроГЕС

Проїзд лише для легкового транспорту: патрульні попередили про обмеження руху через ДніпроГЕС

Київ • УНН

 • 35464 перегляди

Після російського ракетного удару 1 червня рух по греблі Дніпровської гідроелектростанції було відновлено в обмеженому режимі з обмеженнями по вазі і швидкості транспортних засобів.

Після ракетного удару рф, який відбувся 1 червня, рух греблею Дніпровської ГЕС відновлено в обмеженому режимі. Про це попередили у Патрульній поліції запорізької області, передає УНН.

Деталі 

Рух греблею Дніпровської ГЕС відновлено для легкового транспорту та маршрутних таксі.  Будьте уважні, рух здійснюватиметься по одній смузі в кожному напрямку зі швидкісним обмеженням 30 км/год

- попередили патрульні. 

Правоохоронці підкреслили, що великоваговим транспортним засобам, вага яких перевищує 3,5 тонни - рух греблею заборонено. Патрульні забезпечуватимуть регулювання дорожнього руху.

Рух вантажних транспортних засобів здійснюється через острів Хортиця Вантовим, Арковим та мостом імені Преображенського

- нагадали у Патрульній поліції.

Доповнення

Раніше УНН писав, що у за чотири дні після російського ракетного удару, у Запоріжжі вдалось відновити дорожній рух греблею ДніпроГЕС.

Нагадаємо

У суботу, 1 червня, голова Запорізької ОВА Іван Федоров заявив, що ДніпроГЕС знаходиться в критичному стані. За його словами, на той момент навіть не йшлося про вироблення електроенергії.

Володимир Омельченко

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