Проїзд лише для легкового транспорту: патрульні попередили про обмеження руху через ДніпроГЕС
Київ • УНН
Після російського ракетного удару 1 червня рух по греблі Дніпровської гідроелектростанції було відновлено в обмеженому режимі з обмеженнями по вазі і швидкості транспортних засобів.
Після ракетного удару рф, який відбувся 1 червня, рух греблею Дніпровської ГЕС відновлено в обмеженому режимі. Про це попередили у Патрульній поліції запорізької області, передає УНН.
Деталі
Рух греблею Дніпровської ГЕС відновлено для легкового транспорту та маршрутних таксі. Будьте уважні, рух здійснюватиметься по одній смузі в кожному напрямку зі швидкісним обмеженням 30 км/год
Правоохоронці підкреслили, що великоваговим транспортним засобам, вага яких перевищує 3,5 тонни - рух греблею заборонено. Патрульні забезпечуватимуть регулювання дорожнього руху.
Рух вантажних транспортних засобів здійснюється через острів Хортиця Вантовим, Арковим та мостом імені Преображенського
Доповнення
Раніше УНН писав, що у за чотири дні після російського ракетного удару, у Запоріжжі вдалось відновити дорожній рух греблею ДніпроГЕС.
Нагадаємо
У суботу, 1 червня, голова Запорізької ОВА Іван Федоров заявив, що ДніпроГЕС знаходиться в критичному стані. За його словами, на той момент навіть не йшлося про вироблення електроенергії.